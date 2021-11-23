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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.11.2021 10:42
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 135.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBGFS00013 6 12,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 Hamiline A Grubu, BAGF6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRBGFS00056
B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 44.999.994 89.999.988,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 Hamiline B Grubu, BAGFS(RÜÇHAN), TRRBGFS00064

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 45.000.000 90.000.000,000 200,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer alım taahhüdü vermiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.11.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 10.12.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.01.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.11.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 30.11.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.11.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 45.000.000 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde nakden (bedelli) sermaye artırımı yapılarak 135.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak, ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin İzahname onayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 2021/58 sayılı bülteninde açıklanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %200 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
Yeni pay alma hakları 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 26.11.2021-10.12.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.bagfas.com.tr) ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.ziraatyatirim.com.tr) ulaşılabilir.
Satılamayan payların satın alımı için Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer alım taahhüdü vermiştir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili SPK Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979087


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