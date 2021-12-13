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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.12.2021 12:12
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 135.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBGFS00013 6 12,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BAGFS(MAKBUZ), TREBGFS00039 Hamiline A Grubu, BAGF6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRBGFS00056 1,54
B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 44.999.994 89.999.988,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BAGFS(MAKBUZ), TREBGFS00039 Hamiline B Grubu, BAGFS(RÜÇHAN), TRRBGFS00064 527.766,408

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 45.000.000 90.000.000,000 200,00000 527.767,948

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer alım taahhüdü vermiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.11.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 10.12.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.01.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 29.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.11.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Geçici Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 30.11.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.11.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.04.2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 45.000.000 TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin esas sermaye sistemi içerisinde, 90.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %200 oranında artırılarak 135.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 26.11.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 10.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri ise 527.767,948 TL'dir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili SPK Onaylı.pdf
EK: 2 Kullanılmayan Paylar.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982867


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