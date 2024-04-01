***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 135.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 945.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBGFS00013 6 36,000 600,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 HamilineB Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 134.999.994 809.999.964,000 600,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 135.000.000 810.000.000,000 600,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarŞirketimizin 135.000.000 TL (Yüzotuzbeş Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 810.000.000,-TL (sekizyüzonmilyon Türk Lirası) nakden sermaye artırımı yapılarak 945.000.000 TL (dokuzyüzkırkbeşmilyonTürk Lirası)'na yükseltilmesine ve artırımı temsilen çıkarılacak payların imtiyazsız B Grubu Pay olarak ihraç edilmesi810.000.000- TL (sekizyüzonmilyon Türk Lirası) tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden ( 0,01 TL ) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması içinŞirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 7. maddesinin ekte yer alan tadil metni doğrultusunda değiştirilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuru yapılmıştır.Takiben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na onay için başvuru yapılacaktır. Gerekli izinlerin alınmasına müteakip Esas Sözleşme Değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265074BIST