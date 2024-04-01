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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.04.2024 15:33
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 135.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 945.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBGFS00013 6 36,000 600,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 Hamiline
B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 134.999.994 809.999.964,000 600,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 135.000.000 810.000.000,000 600,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 135.000.000 TL (Yüzotuzbeş Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 810.000.000,-TL (sekizyüzonmilyon Türk Lirası) nakden sermaye artırımı yapılarak 945.000.000 TL (dokuzyüzkırkbeşmilyonTürk Lirası)'na yükseltilmesine ve artırımı temsilen çıkarılacak payların imtiyazsız B Grubu Pay olarak ihraç edilmesi
810.000.000- TL (sekizyüzonmilyon Türk Lirası) tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden ( 0,01 TL ) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması için
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 7. maddesinin ekte yer alan tadil metni doğrultusunda değiştirilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuru yapılmıştır.Takiben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na onay için başvuru yapılacaktır. Gerekli izinlerin alınmasına müteakip Esas Sözleşme Değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265074


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