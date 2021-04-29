***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.04.2021 17:39
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Açıklamalar
Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 45.000.000 Türk Lirası'ndan, 135.000.000 Türk Lirası'na artırılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak izahname ekinde yer alan "Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor" ekte PDF olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932448
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0386
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,2519
En Düşük
8,1390
18:059,9863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0370
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0286
En Düşük
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18:05467,94
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|Açılış
|: 467,94
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|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2203
|8,2273
|% 0,47
|
|Euro
|9,9759
|9,9863
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,4378
|11,4952
|% 0,47
|
|Frank
|9,0104
|9,0647
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1867
|2,1976
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-13,89
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,38
|67,38
|0,60
|