***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ödenmiş sermayesinin 45.000.000 Türk Lirası'ndan, 135.000.000 Türk Lirası'na artırılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak izahname ekinde yer alan "Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor" ekte PDF olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932448BIST