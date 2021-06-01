***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ödenmiş sermayesinin 45.000.000 Türk Lirası'ndan, 135.000.000 Türk Lirası'na artırılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan, "Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor" 29 Nisan 2021 tarihinde taslak izahname ekinde SPK' ya gönderilmişti.SPK'nın talebi doğrultusunda raporun revizesi yapılmış olup Yönetim Kurulumuzca imzalanan rapor ekte PDF olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939460BIST