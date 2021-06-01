***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
01.06.2021 19:20
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 45.000.000 Türk Lirası'ndan, 135.000.000 Türk Lirası'na artırılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan, "Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor" 29 Nisan 2021 tarihinde taslak izahname ekinde SPK' ya gönderilmişti.
SPK'nın talebi doğrultusunda raporun revizesi yapılmış olup Yönetim Kurulumuzca imzalanan rapor ekte PDF olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939460
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.434
En Düşük
1.423
18:058,5196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
18:0510,4248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0376
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
18:05520,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,35
|Açılış
|: 520,93
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
518,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|1.687.982
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.179.578
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|144.802.582
|% 10,00
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|MTRKS
|36,58
|70.831.159
|% 9,98
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|110.975.942
|% -9,87
|
|KUTPO
|33,06
|392.706.771
|% -8,47
|
|YAYLA
|3,55
|131.638.875
|% -7,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|THYAO
|13,49
|1.279.989.953
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|634.833.299
|% 1,15
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|141.182.008
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,93
|193.755.247
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5128
|8,5196
|% 0,33
|
|Euro
|10,4150
|10,4248
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,0199
|12,0801
|% -0,12
|
|Frank
|9,4609
|9,5179
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2640
|2,2754
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-3,09
|
|Altın Gr.
|521
|521
|0,25
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,00
|
|B. Petrol
|70,27
|70,27
|0,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
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