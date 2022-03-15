***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.03.2022 17:35
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ödenmiş sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla,
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010678
BIST
17:592.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -8,22
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:5914,6545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1254
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:5916,1157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0726
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:59902,21
En Yüksek
|Değişim
|: -2,77%
|| -25,71
|Açılış
|: 902,21
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATAGY
|4,29
|726.095
|% 10,00
|
|PKENT
|397,20
|32.579.377
|% 10,00
|
|OZRDN
|7,04
|6.917.382
|% 10,00
|
|POLTK
|599,80
|9.133.232
|% 9,99
|
|PENTA
|334,80
|41.176.505
|% 9,99
|
|ORCAY
|25,66
|100.260.516
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,91
|408.208.496
|% -9,73
|
|EDATA
|19,00
|9.929.314
|% -9,52
|
|EUYO
|2,96
|1.724.742
|% -6,03
|
|THYAO
|27,64
|5.011.746.526
|% 3,83
|
|KRDMD
|14,41
|2.368.814.343
|% -2,50
|
|FROTO
|274,00
|2.226.779.154
|% 2,16
|
|GARAN
|11,88
|1.825.875.404
|% 0,17
|
|EREGL
|34,22
|1.637.045.551
|% -0,52
|
|YKBNK
|3,82
|981.607.255
|% 1,87
|
|KARSN
|4,11
|922.453.175
|% 5,66
|
|DOHOL
|3,29
|709.941.594
|% -1,20
|
|ODAS
|1,56
|294.936.254
|% 1,30
|
|THYAO
|27,64
|5.011.746.526
|% 3,83
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6497
|14,6544
|% -0,85
|
|Euro
|16,0849
|16,1176
|% -0,44
|
|Sterlin
|19,0991
|19,1949
|% -0,39
|
|Frank
|15,5270
|15,6206
|% -1,05
|
|Riyal
|3,8948
|3,9143
|% -0,92
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-37,23
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-27,56
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,23
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,70
|
Seans Raporu
17:59
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866