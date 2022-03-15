***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ödenmiş sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla,Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010678BIST