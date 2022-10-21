***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
21.10.2022 17:38
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021-23.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılında yaptığı sermaye artırımından sağlanan fonların tamamı kullanılmış olup,Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü Maddesi uyarınca Halka arzdan elde edilen fonun kullanımına ilişkin Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073328
BIST
17:393.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 39,12
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
17:3918,5910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0158
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
17:3918,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0533
|Açılış
|: 18,3300
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|Önceki Kapanış
|: 18,3300
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18,2856
En Düşük
17,9901
17:39979,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,06
|Açılış
|: 979,34
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|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler17:39
|EUREN
|50,40
|155.109.648
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|174.793.881
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|565.198.103
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.592.295
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|40.923.881
|% 10,00
|
|ETILR
|8,75
|85.575.176
|% -5,71
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|NTGAZ
|29,04
|108.895.282
|% -4,03
|
|OZGYO
|3,64
|98.114.580
|% -3,45
|
|ODAS
|7,97
|1.375.014.638
|% -3,16
|
|THYAO
|98,70
|5.218.895.845
|% -0,35
|
|SISE
|32,06
|3.092.923.939
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,67
|2.906.693.274
|% 3,78
|
|SASA
|93,75
|2.745.598.312
|% 9,97
|
|TUPRS
|376,50
|2.617.413.232
|% 2,25
|
|EKGYO
|4,67
|2.906.693.274
|% 3,78
|
|TSKB
|2,92
|1.060.678.899
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,98
|667.068.026
|% 3,66
|
|YKBNK
|9,58
|2.386.865.546
|% -1,14
|
|VAKBN
|9,06
|1.710.476.114
|% 2,60
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5848
|18,5910
|% -0,08
|
|Euro
|18,2452
|18,2614
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,6529
|20,7564
|% -0,85
|
|Frank
|18,3483
|18,4588
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9321
|4,9569
|% 0,03
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|15,13
|
|Altın Gr.
|979
|979
|5,45
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.637
|6.751
|42,00
|
|Yarım
|3.234
|3.301
|21,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.649
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,70
|92,70
|0,32
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Seans Raporu
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