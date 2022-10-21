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***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

21.10.2022 17:38
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanım


***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021-23.05.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılında yaptığı sermaye artırımından sağlanan fonların tamamı kullanılmış olup,Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü Maddesi uyarınca Halka arzdan elde edilen  fonun kullanımına ilişkin  Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
 Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
      
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073328


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