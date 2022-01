***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Karışık 0,01 TRY 6 TRY A grubu paylar oya iştirak bakımından imtiyazlıdır. A grubu pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında her A grubu pay için ayrıca 10 oy hakkına sahiptirler. Böylelikle her imtiyazlı A grubu payın 11 oyu vardır İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 134999994 TRY 100 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988885BIST