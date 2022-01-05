***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2022 11:56
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Karışık 0,01 TRY 6 TRY A grubu paylar oya iştirak bakımından imtiyazlıdır. A grubu pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında her A grubu pay için ayrıca 10 oy hakkına sahiptirler. Böylelikle her imtiyazlı A grubu payın 11 oyu vardır İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 134999994 TRY 100 Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988885
BIST
15:201.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,13
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
15:2013,4695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0620
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
15:2015,2557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1039
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
15:20785,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,77
|Açılış
|: 785,29
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler15:18
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,34
|606.580
|% 9,39
|
|HURGZ
|2,01
|24.639.158
|% 9,24
|
|ELITE
|24,48
|35.834.167
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.311.676
|% -9,91
|
|MARKA
|4,14
|3.197.965
|% -8,00
|
|BUCIM
|3,81
|43.367.131
|% -7,30
|
|SANFM
|27,98
|13.866.544
|% -6,42
|
|THYAO
|23,22
|1.484.607.404
|% 1,84
|
|PETKM
|8,59
|1.061.352.175
|% 4,88
|
|EREGL
|29,86
|1.039.470.928
|% -1,19
|
|GARAN
|11,43
|1.005.608.386
|% 0,00
|
|TUPRS
|175,40
|742.695.933
|% 3,48
|
|PETKM
|8,59
|1.061.352.175
|% 4,88
|
|YKBNK
|3,46
|371.444.845
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,25
|224.150.098
|% -0,44
|
|GARAN
|11,43
|1.005.608.386
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,57
|592.269.323
|% 3,42
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4361
|13,4420
|% 0,26
|
|Euro
|15,2095
|15,2470
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,1101
|18,2009
|% 0,17
|
|Frank
|14,5911
|14,6790
|% 0,15
|
|Riyal
|3,5600
|3,5779
|% 0,04
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,09
|
|Altın Gr.
|785
|785
|2,17
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.296
|47,00
|
|Tam
|5.188
|5.323
|40,72
|
|Yarım
|2.507
|2.575
|19,70
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|9,85
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|0,00
|
|B. Petrol
|80,34
|80,34
|0,34
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 37 artarak (% 0.42 ) 1, 759
-
15:30
SEKUR, EKIZ, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:30
BUCIM, KLKIM, BAGFS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:30EUHOL
Yüzde 6.07 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 168, 851 adet işlem
-
15:29BEYAZ
Yüzde 5.78 oranında artışla 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 133, 092 adet işlem