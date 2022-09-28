***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2022 10:03
***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Doğuş Barkın Basa Mali İşler Müdürü 28.09.2022 +90 (212) 293 0885 dogus.basa@bagfas.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı. 908854
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065581
BIST
11:513.273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 7,81
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.242
11:5118,5146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0661
|Açılış
|: 18,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5146
En Düşük
18,4132
11:5117,7319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0420
|Açılış
|: 17,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
11:51963,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,24
|Açılış
|: 963,68
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler11:49
|ALKIM
|34,76
|117.044.836
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|76.745.176
|% 9,93
|
|BRLSM
|11,79
|72.825.926
|% 9,47
|
|RODRG
|42,50
|6.191.484
|% 8,86
|
|ALKA
|77,10
|27.496.238
|% 7,16
|
|ULUFA
|5,19
|1.921.821
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.687.232
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,50
|402.246.456
|% -8,62
|
|SKBNK
|1,92
|317.511.866
|% -6,80
|
|GRNYO
|4,71
|3.219.971
|% -5,80
|
|THYAO
|70,45
|1.063.944.229
|% -0,77
|
|SASA
|67,95
|959.339.963
|% -1,52
|
|YKBNK
|7,45
|937.702.745
|% 2,90
|
|AKBNK
|11,92
|865.491.262
|% 0,85
|
|GARAN
|20,06
|811.054.361
|% 2,24
|
|EKGYO
|4,03
|677.034.044
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,92
|317.511.866
|% -6,80
|
|YKBNK
|7,45
|937.702.745
|% 2,90
|
|TSKB
|2,44
|296.425.119
|% -3,56
|
|ZOREN
|3,50
|402.246.456
|% -8,62
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5041
|18,5121
|% 0,34
|
|Euro
|17,7101
|17,7344
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,7265
|19,8255
|% -0,02
|
|Frank
|18,5593
|18,6711
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9019
|4,9265
|% 0,31
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-9,47
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.572
|6.654
|-22,00
|
|Yarım
|3.197
|3.253
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,09
|