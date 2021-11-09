***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/11/2021Karar Sayısı463Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıa) Şirketimizin 01/01/2021 - 30/09/2021 dönemine ilişkin Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) kapsamında hazırlanmış finansal tablo ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,d) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde ilan edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (UFR) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 'nun (KYBF) tarafımızca incelendiğini,beyan eder, bilgilerinize sunarız.SaygılarımızlaY. Kemal GENÇER - Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas AzaErdal DUMANLI - Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıAhmet Sırrı YIRCALI - Denetimden Sorumlu Komite Üyesiİstek Erten SARIBAYIR - Muhasebe ve Mali İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976515BIST