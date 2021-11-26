***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.11.2021 09:16
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAGFS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E %200 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 9,673TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979702
BIST
11:071.797
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -21,77
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:0712,0407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0409
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:0713,5645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0971
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:07699,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 9,05
|Açılış
|: 699,35
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:07
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|25.064.161
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|MIATK
|25,42
|80.890.558
|% 9,95
|
|IDEAS
|33,54
|8.958.199
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,16
|34.060.012
|% -7,37
|
|TACTR
|23,40
|981.490
|% -5,87
|
|PGSUS
|92,35
|145.037.021
|% -5,67
|
|TETMT
|234,20
|2.897.157
|% -5,60
|
|THYAO
|17,84
|640.650.275
|% -5,01
|
|GARAN
|11,63
|381.766.544
|% -0,94
|
|KRDMD
|8,78
|342.997.396
|% -1,13
|
|SISE
|11,95
|314.199.630
|% 0,25
|
|HALKB
|5,32
|254.289.756
|% 1,33
|
|YKBNK
|3,27
|226.763.508
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,17
|130.969.491
|% -1,81
|
|HALKB
|5,32
|254.289.756
|% 1,33
|
|ODAS
|1,60
|68.138.748
|% -1,23
|
|MOBTL
|1,70
|71.401.250
|% 1,80
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0065
|12,0407
|% 0,34
|
|Euro
|13,5198
|13,5645
|% 0,72
|
|Sterlin
|15,9334
|16,0133
|% -0,04
|
|Frank
|12,8995
|12,9772
|% 1,02
|
|Riyal
|3,1981
|3,2141
|% 0,28
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|19,35
|
|Altın Gr.
|699
|699
|9,05
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,16
|9,17
|0,05
|
|B. Petrol
|78,37
|78,37
|-3,85
|