***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
03.01.2022 17:37
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bagfas'ın ödenmiş sermayesinin 90.000.000 TL bedelli artırılarak 45.000.000 TL'den 135.000.000 TL'ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının kullanımı karşılığında verilen geçici kaydi payların 04.01.2022 tarihinden itibaren kaydi paya dönüşeceği KAP'ta yayınlandığından, 04.01.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında şirketin fiili dolaşımdaki pay oranı %61 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988178
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1629
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0514,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1863
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05770,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 11,83
|Açılış
|: 773,84
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|TRILC
|11,64
|27.084.948
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|TRILC
|11,64
|27.084.948
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2154
|13,2312
|% 1,25
|
|Euro
|14,9212
|14,9881
|% 1,26
|
|Sterlin
|17,8354
|17,9249
|% 1,36
|
|Frank
|14,4132
|14,5001
|% 1,52
|
|Riyal
|3,5276
|3,5453
|% 1,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|2,82
|
|Altın Gr.
|777
|777
|17,95
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,16
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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10:04XU100
Endeks 1, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 21, 927.00 milyon TL de
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17:59IHEVA
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 933, 093 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, THYAO, TUPRS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 87 artarak (% 3.15 ) 1, 698
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, SKTAS, TSPOR, KRSTL, IHEVA, MARKA, CRFSA