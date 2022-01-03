***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [BAGFS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBagfas'ın ödenmiş sermayesinin 90.000.000 TL bedelli artırılarak 45.000.000 TL'den 135.000.000 TL'ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının kullanımı karşılığında verilen geçici kaydi payların 04.01.2022 tarihinden itibaren kaydi paya dönüşeceği KAP'ta yayınlandığından, 04.01.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında şirketin fiili dolaşımdaki pay oranı %61 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988178BIST