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***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

03.01.2022 17:37
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu


***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )

İlgili Şirketler [BAGFS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

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Açıklamalar

Bagfas'ın ödenmiş sermayesinin 90.000.000 TL bedelli artırılarak 45.000.000 TL'den 135.000.000 TL'ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının kullanımı karşılığında  verilen geçici kaydi payların 04.01.2022 tarihinden itibaren kaydi paya  dönüşeceği KAP'ta yayınlandığından, 04.01.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında şirketin fiili dolaşımdaki pay oranı %61 olarak dikkate alınacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988178


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YAYLA 3,02 11.626.848 % 0,00  
YKSLN 5,59 14.320.256 % 0,00  
TRILC 11,64 27.084.948 % 0,00  
TTKOM 9,92 209.369.621 % 0,00  
ULAS 3,24 758.474 % 0,00  
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Dolar 13,2154 13,2312 % 1,25  
Euro 14,9212 14,9881 % 1,26  
Sterlin 17,8354 17,9249 % 1,36  
Frank 14,4132 14,5001 % 1,52  
Riyal 3,5276 3,5453 % 1,42  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 2,82  
Altın Gr. 777 777 17,95  
Cumhuriyet 5.083 5.160 -174,00  
Tam 5.055 5.187 -176,96  
Yarım 2.443 2.509 -85,60  
Çeyrek 1.225 1.255 -42,80  
Gümüş.Ons 22,76 22,79 -0,12  
Gümüş Gr. 9,79 9,81 0,16  
B. Petrol 79,03 79,03 0,05  
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