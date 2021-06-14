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***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği

14.06.2021 18:33



***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )

İlgili Şirketler [BAGFS]
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Türkçe
Pazar Değişikliği

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Açıklamalar

Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin (Şirket) 14/06/2021 tarihinde KAP'ta duyurduğu özel durum açıklaması dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 35/1-e maddesi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, 35/3 maddesi kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 15/06/2021 günü sonuna kadar kapalı kalmaya devam etmesine ve 16/06/2021 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına
karar verilmiştir.

Bildirim İçeriği

Pazar Değişikliği

Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. BAGFS Yıldız Pazar Yakın İzleme Pazarı 16/06/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942267


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