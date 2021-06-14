***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
14.06.2021 18:33
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
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Pazar Değişikliği
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Açıklamalar
Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin (Şirket) 14/06/2021 tarihinde KAP'ta duyurduğu özel durum açıklaması dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 35/1-e maddesi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, 35/3 maddesi kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 15/06/2021 günü sonuna kadar kapalı kalmaya devam etmesine ve 16/06/2021 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına
karar verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. BAGFS Yıldız Pazar Yakın İzleme Pazarı 16/06/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942267
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:058,4058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0116
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
18:0510,1984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0352
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
18:05503,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,88
|Açılış
|: 503,87
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.991.483
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|188.729.013
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|86.977.280
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|652.720
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.477.664
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.926.085
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.477.717
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,00
|3.083.280
|% -8,18
|
|YAYLA
|3,97
|9.686.914
|% -7,24
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|FENER
|37,92
|703.620.240
|% 1,12
|
|EREGL
|19,43
|566.776.016
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|534.181.595
|% -0,88
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4019
|8,4058
|% 0,14
|
|Euro
|10,1920
|10,1984
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,8242
|11,8835
|% 0,14
|
|Frank
|9,3079
|9,3639
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2344
|2,2456
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-13,53
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,55
|0,01
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|0,50
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
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17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
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17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
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17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
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17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem