***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği









***BAGFS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )İlgili Şirketler [BAGFS]İlgili Fonlar []TürkçePazar DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarPayları Yıldız Pazar'da işlem gören Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin (Şirket) 14/06/2021 tarihinde KAP'ta duyurduğu özel durum açıklaması dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 35/1-e maddesi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, 35/3 maddesi kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 15/06/2021 günü sonuna kadar kapalı kalmaya devam etmesine ve 16/06/2021 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasınakarar verilmiştir.Bildirim İçeriğiPazar DeğişikliğiPazar DeğişikliğiŞirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama TarihiBagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. BAGFS Yıldız Pazar Yakın İzleme Pazarı 16/06/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942267BIST