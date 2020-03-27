***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 14:42
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832825
BIST
17:2588.968
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -2.559,38
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
17:256,4606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0651
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
17:257,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0428
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1240
En Düşük
7,0479
17:25335,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,39
|Açılış
|: 335,89
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|217.645.496
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|370.809.385
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|47.044.813
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.765.157
|% 9,98
|
|RTALB
|5,76
|6.530.095
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.741.981
|% -9,77
|
|QNBFL
|116,50
|6.234.893
|% -9,62
|
|QNBFB
|35,20
|1.513.205
|% -9,04
|
|MTRYO
|4,32
|2.307.474
|% -8,67
|
|THYAO
|8,94
|1.473.779.905
|% -3,35
|
|GARAN
|7,96
|848.342.939
|% 0,25
|
|ASELS
|23,20
|669.465.425
|% -4,37
|
|ECILC
|5,21
|572.412.061
|% 7,42
|
|PGSUS
|34,54
|370.809.385
|% 10,00
|
|THYAO
|8,94
|1.473.779.905
|% -3,35
|
|IHLGM
|0,87
|135.832.944
|% 3,57
|
|ODAS
|1,28
|180.024.657
|% -3,76
|
|YKBNK
|1,88
|234.615.085
|% -3,09
|
|IHLAS
|0,45
|53.162.303
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8820
|7,9215
|% 1,29
|
|Frank
|6,6743
|6,7145
|% 0,92
|
|Riyal
|1,7101
|1,7186
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.621
|-10,10
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,23
|14,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,96
|0,00
|