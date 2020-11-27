***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 16:31
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAGFS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890314
BIST
16:331.341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
16:337,8473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0244
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:339,3687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0193
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:33450,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -7,87
|Açılış
|: 450,19
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
450,19
BIST En Aktif Hisseler16:31
|AKCNS
|15,18
|47.655.877
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|15.737.691
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.084.508
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|NUHCM
|41,08
|71.491.796
|% 9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,22
|2.481.920.961
|% 6,73
|
|GARAN
|9,38
|2.369.698.210
|% 0,43
|
|KRDMD
|5,20
|1.535.399.377
|% 0,39
|
|PETKM
|4,26
|1.347.309.311
|% 3,15
|
|GUBRF
|51,70
|1.132.239.108
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,22
|2.481.920.961
|% 6,73
|
|IHLGM
|1,31
|418.570.650
|% 3,15
|
|PETKM
|4,26
|1.347.309.311
|% 3,15
|
|KRDMD
|5,20
|1.535.399.377
|% 0,39
|
|GARAN
|9,38
|2.369.698.210
|% 0,43
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8390
|7,8440
|% -0,35
|
|Euro
|9,3522
|9,3693
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,4144
|10,4666
|% -0,62
|
|Frank
|8,5983
|8,6501
|% -0,55
|
|Riyal
|2,0823
|2,0927
|% -0,47
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-27,58
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-6,10
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-50,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|-53,89
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|-26,07
|
|Çeyrek
|725
|742
|-13,03
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,52
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|5,71
|5,72
|-0,19
|
|B. Petrol
|48,08
|48,08
|0,29
|