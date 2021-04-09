***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 15:57
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926213
BIST
16:481.390
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -26,46
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:488,1758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0433
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1767
En Düşük
8,1219
16:489,7231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:48457,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,99
|Açılış
|: 457,05
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:46
|TUREX
|14,52
|325.306
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|614.741
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.006.331
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.753.564
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.919.308
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.697.603
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.870.446
|% -9,81
|
|EREGL
|16,14
|1.028.792.992
|% 1,89
|
|BJKAS
|11,07
|857.400.804
|% 8,85
|
|KRDMD
|7,22
|839.002.426
|% -2,83
|
|GARAN
|6,65
|779.842.214
|% -1,63
|
|KOZAL
|114,60
|604.283.915
|% -2,88
|
|EKGYO
|1,86
|430.837.534
|% -3,63
|
|TSKB
|1,35
|278.404.234
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,13
|587.883.420
|% -6,85
|
|YKBNK
|2,11
|296.424.520
|% -3,21
|
|GARAN
|6,65
|779.842.214
|% -1,63
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1720
|8,1768
|% 0,54
|
|Euro
|9,7160
|9,7228
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,1881
|11,2442
|% 0,42
|
|Frank
|8,7818
|8,8347
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1724
|2,1833
|% 0,45
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-16,31
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.004
|3.080
|-27,67
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-13,38
|
|Çeyrek
|728
|745
|-6,69
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,85
|62,85
|-0,35
|
Seans Raporu
16:46
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16:59HATEK
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