***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:43
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAGFS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930190
BIST
16:291.326
En Yüksek
|Değişim
|: -2,86%
|| -39,05
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.326
16:298,2029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0957
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:299,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0972
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:29469,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,43
|Açılış
|: 469,26
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:27
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.716.194
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.188.413
|% 9,52
|
|ISKPL
|28,26
|31.823.927
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|9.570.269
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|KONTR
|49,82
|16.040.140
|% -9,99
|
|BLCYT
|15,59
|41.503.983
|% -9,99
|
|KOZAL
|104,60
|379.028.023
|% -4,04
|
|QUAGR
|23,90
|311.638.916
|% 1,10
|
|TUREX
|11,75
|228.098.643
|% -9,55
|
|ODAS
|2,45
|223.884.963
|% -9,93
|
|MTRKS
|40,90
|190.346.999
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,81
|169.003.248
|% -1,63
|
|ODAS
|2,45
|223.884.963
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,32
|118.009.985
|% -9,59
|
|CEMAS
|1,04
|50.585.702
|% -5,45
|
|IHLGM
|1,00
|42.339.621
|% -0,99
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1830
|8,1905
|% 1,03
|
|Euro
|9,8387
|9,8473
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,3284
|11,3852
|% 0,51
|
|Frank
|8,8709
|8,9244
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1741
|2,1850
|% 0,85
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|7,47
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,07
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,10
|
|B. Petrol
|65,15
|65,15
|-1,42
|