***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2021 11:43
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968528
BIST
11:511.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:518,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0538
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:5110,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0458
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:51503,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,04
|Açılış
|: 503,56
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:51
|PKENT
|3.520,00
|25.535.617
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.211.276
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,64
|2.570.784
|% 8,95
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,86
|36.754.394
|% 6,54
|
|SEYKM
|14,58
|2.013.367
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.635.850
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.836.471
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,21
|488.924.327
|% -0,32
|
|SASA
|27,20
|476.821.303
|% 1,80
|
|THYAO
|14,26
|406.167.586
|% 0,99
|
|GARAN
|9,38
|377.860.397
|% -0,11
|
|EREGL
|16,90
|241.124.417
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,37
|223.869.742
|% -0,84
|
|PETKM
|6,21
|488.924.327
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,79
|126.159.223
|% 0,56
|
|ODAS
|1,46
|96.611.312
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,60
|141.847.981
|% 0,78
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9269
|8,9288
|% 0,61
|
|Euro
|10,3170
|10,3211
|% 0,45
|
|Sterlin
|12,0977
|12,1583
|% 0,48
|
|Frank
|9,5546
|9,6121
|% 0,46
|
|Riyal
|2,3718
|2,3837
|% 0,58
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,08
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|1,22
|