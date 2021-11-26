***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 11:09
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAGFS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979736
BIST
10:571.795
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -24,45
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
10:5712,0694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0696
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2735
En Düşük
11,9402
10:5713,5702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1028
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7817
En Düşük
13,3965
10:57698,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 7,71
|Açılış
|: 698,01
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler10:57
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|PRKAB
|79,10
|46.833.765
|% 9,94
|
|DURDO
|25,46
|7.211.633
|% 9,93
|
|ESCOM
|5,37
|26.731.756
|% 9,37
|
|RAYSG
|13,20
|4.066.401
|% 5,94
|
|SAYAS
|24,68
|29.397.347
|% -7,36
|
|TACTR
|23,40
|981.490
|% -5,87
|
|TAVHL
|27,80
|122.489.629
|% -5,76
|
|PGSUS
|92,40
|134.224.805
|% -5,62
|
|THYAO
|17,79
|516.561.759
|% -5,27
|
|THYAO
|17,79
|516.561.759
|% -5,27
|
|GARAN
|11,60
|331.215.992
|% -1,19
|
|KRDMD
|8,77
|300.152.534
|% -1,24
|
|SISE
|11,91
|260.015.619
|% -0,08
|
|HALKB
|5,32
|243.068.632
|% 1,33
|
|YKBNK
|3,26
|192.984.183
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,17
|117.259.346
|% -1,81
|
|HALKB
|5,32
|243.068.632
|% 1,33
|
|ODAS
|1,60
|66.347.131
|% -1,23
|
|TSKB
|1,49
|50.932.800
|% -0,67
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0521
|12,0694
|% 0,58
|
|Euro
|13,5427
|13,5702
|% 0,76
|
|Sterlin
|15,9293
|16,0092
|% -0,06
|
|Frank
|12,8736
|12,9511
|% 0,81
|
|Riyal
|3,1927
|3,2087
|% 0,12
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|17,20
|
|Altın Gr.
|697
|697
|6,65
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,14
|9,16
|0,04
|
|B. Petrol
|79,40
|79,40
|-2,82
|