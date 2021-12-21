***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 16:09
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAGFS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985218
BIST
11:181.803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,20
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
11:1811,6372
En Yüksek
|Değişim
|: -4,53%
|| -0,5527
|Açılış
|: 11,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
11:1813,2127
En Yüksek
|Değişim
|: -4,53%
|| -0,6274
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
11:18664,73
En Yüksek
|Değişim
|: -6,08%
|| -43,06
|Açılış
|: 665,93
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler11:18
|TETMT
|379,20
|7.874.197
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|PENTA
|357,50
|18.626.486
|% 9,33
|
|POLTK
|609,90
|13.600.574
|% 8,27
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|DOCO
|1.027,20
|42.031.785
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.224.067
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,42
|18.241.198
|% -6,92
|
|PKENT
|7.002,00
|2.657.203
|% -6,64
|
|GARAN
|11,93
|1.447.183.123
|% 0,42
|
|SISE
|12,87
|765.906.039
|% -3,09
|
|EREGL
|25,52
|757.415.452
|% 0,31
|
|KRDMD
|8,98
|624.467.288
|% -3,44
|
|TUPRS
|143,10
|512.206.706
|% -4,41
|
|GARAN
|11,93
|1.447.183.123
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,53
|422.496.699
|% 1,44
|
|KRDMD
|8,98
|624.467.288
|% -3,44
|
|DOHOL
|2,78
|182.265.142
|% 0,00
|
|SISE
|12,87
|765.906.039
|% -3,09
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5912
|11,6372
|% -4,53
|
|Euro
|13,1475
|13,2127
|% -4,53
|
|Sterlin
|15,2494
|15,3259
|% -6,18
|
|Frank
|12,3802
|12,4548
|% -6,34
|
|Riyal
|3,0368
|3,0520
|% -6,26
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,73
|
|Altın Gr.
|666
|667
|-41,20
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|-0,51
|
|B. Petrol
|75,09
|75,09
|-0,19
|