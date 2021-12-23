***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 11:15
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985632
BIST
17:541.795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -8,83
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
17:5411,2885
En Yüksek
|Değişim
|: -7,39%
|| -0,9014
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
17:5412,8735
En Yüksek
|Değişim
|: -6,98%
|| -0,9666
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
17:54660,04
En Yüksek
|Değişim
|: -6,75%
|| -47,76
|Açılış
|: 660,04
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler17:52
|PENTA
|359,70
|32.346.487
|% 10,00
|
|UNLU
|5,84
|36.992.913
|% 9,98
|
|OYLUM
|5,51
|6.921.970
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.213.500
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|93.893.633
|% 9,97
|
|GSDHO
|2,70
|246.709.802
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.782.913
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.722.276
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.904.329
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,78
|3.882.473.180
|% -0,84
|
|SISE
|12,83
|2.966.126.200
|% -3,39
|
|EREGL
|25,74
|2.396.341.021
|% 1,18
|
|KRDMD
|8,84
|1.909.169.839
|% -4,95
|
|THYAO
|19,04
|1.805.592.258
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,55
|1.689.707.537
|% 2,01
|
|GARAN
|11,78
|3.882.473.180
|% -0,84
|
|SISE
|12,83
|2.966.126.200
|% -3,39
|
|KRDMD
|8,84
|1.909.169.839
|% -4,95
|
|DOHOL
|2,72
|557.889.766
|% -2,16
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2409
|11,2965
|% -7,33
|
|Euro
|12,7348
|12,8199
|% -7,37
|
|Sterlin
|15,2347
|15,3111
|% -6,27
|
|Frank
|12,3414
|12,4158
|% -6,64
|
|Riyal
|3,0264
|3,0416
|% -6,58
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,30
|
|Altın Gr.
|659
|659
|-48,63
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,32
|8,33
|-0,63
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,28
|
Seans Raporu
17:52
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