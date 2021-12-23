***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:41
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985783
BIST
16:511.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:5111,4053
En Yüksek
|Değişim
|: -6,44%
|| -0,7846
|Açılış
|: 11,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:5112,9151
En Yüksek
|Değişim
|: -6,68%
|| -0,9250
|Açılış
|: 12,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:51666,76
En Yüksek
|Değişim
|: -5,80%
|| -41,04
|Açılış
|: 666,76
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:49
|PENTA
|359,70
|32.240.735
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.127.422
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.344.344
|% 9,96
|
|KUYAS
|4,54
|40.144.314
|% 9,93
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|DZGYO
|2,34
|84.430.184
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.371.319
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.654.719
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,87
|3.420.117.716
|% -0,08
|
|SISE
|12,99
|2.672.280.432
|% -2,18
|
|EREGL
|25,76
|2.127.702.567
|% 1,26
|
|THYAO
|19,14
|1.634.334.323
|% 1,38
|
|KRDMD
|9,11
|1.581.745.017
|% -2,04
|
|YKBNK
|3,59
|1.498.752.674
|% 3,16
|
|GARAN
|11,87
|3.420.117.716
|% -0,08
|
|SISE
|12,99
|2.672.280.432
|% -2,18
|
|DOHOL
|2,77
|499.388.226
|% -0,36
|
|KRDMD
|9,11
|1.581.745.017
|% -2,04
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3228
|11,4053
|% -6,44
|
|Euro
|12,8342
|12,9151
|% -6,68
|
|Sterlin
|15,4324
|15,5097
|% -5,06
|
|Frank
|12,4863
|12,5616
|% -5,54
|
|Riyal
|3,0630
|3,0784
|% -5,45
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,26
|
|Altın Gr.
|672
|672
|-35,90
|
|Cumhuriyet
|4.360
|4.426
|-479,00
|
|Tam
|4.402
|4.550
|-388,28
|
|Yarım
|2.128
|2.201
|-187,82
|
|Çeyrek
|1.067
|1.100
|-93,91
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,48
|8,49
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,43
|75,43
|0,15
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04METUR
Yüzde 7.06 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 533, 145 adet işlem
-
17:03AVGYO
Yüzde 9.34 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 188, 880 adet işlem
-
17:02KRGYO
Yüzde 6.21 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 587, 572 adet işlem
-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 17 artarak (% 0.61 ) 1, 994
-
17:01XU100
Endeks 1, 811 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 30, 641.00 milyon TL de