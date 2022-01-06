***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2022 14:55
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAGFS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989301
BIST
14:502.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,06
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
14:5013,7700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1019
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
14:5015,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1382
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
14:50791,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,08
|Açılış
|: 791,71
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler14:50
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.753.433
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,72
|8.617.222
|% 8,38
|
|YESIL
|2,02
|86.985.538
|% 8,02
|
|ELITE
|22,04
|46.211.934
|% -9,97
|
|IHAAS
|10,47
|7.429.879
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,24
|60.898.501
|% -7,42
|
|MARKA
|3,96
|3.025.215
|% -6,82
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|25,26
|2.719.984.812
|% 5,69
|
|EREGL
|30,52
|1.674.976.501
|% -1,10
|
|GARAN
|11,51
|1.614.064.282
|% 0,52
|
|SISE
|14,69
|1.226.490.168
|% 1,94
|
|KRDMD
|10,39
|1.059.869.507
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,51
|901.966.867
|% 0,00
|
|GARAN
|11,51
|1.614.064.282
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,26
|312.951.822
|% -1,31
|
|THYAO
|25,26
|2.719.984.812
|% 5,69
|
|PETKM
|9,16
|959.408.361
|% 3,62
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7477
|13,7700
|% 0,75
|
|Euro
|15,5517
|15,6031
|% 0,89
|
|Sterlin
|18,4930
|18,5857
|% 0,24
|
|Frank
|14,8693
|14,9589
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6389
|3,6571
|% 0,38
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-12,22
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-4,00
|
|Cumhuriyet
|5.268
|5.348
|8,00
|
|Tam
|5.238
|5.374
|3,25
|
|Yarım
|2.532
|2.600
|1,57
|
|Çeyrek
|1.270
|1.300
|0,79
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,26
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,20
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|1,17
|
Seans Raporu
14:50
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-
15:05IDGYO
Yüzde 4.31 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 924, 359 adet işlem
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15:04GLRYH
Yüzde 4.55 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 711, 811 adet işlem
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15:03KIMMR
Yüzde 5.86 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 242, 955 adet işlem
-
15:02THYAO
Yüzde 5.61 oranında artışla 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 225, 552 adet işlem
-
15:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, VESTL, TKFEN