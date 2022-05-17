***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 12:19
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAGFS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030799
BIST
13:372.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,10
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
13:3715,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,3117
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
13:3716,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 0,4867
|Açılış
|: 16,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7269
En Düşük
16,2212
13:37931,47
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 20,47
|Açılış
|: 931,47
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler13:37
|IMASM
|38,78
|66.927.858
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|24.035.827
|% 9,96
|
|SERVE
|27,00
|221.393
|% 9,40
|
|ORCAY
|19,72
|205.012.369
|% 8,95
|
|IDEAS
|21,86
|16.702.015
|% 8,22
|
|GZNMI
|32,80
|3.808.966
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.705.766
|% -9,92
|
|SANKO
|12,67
|18.915.347
|% -8,25
|
|SNPAM
|7,96
|206.878
|% -8,08
|
|UZERB
|39,90
|316.873
|% -8,02
|
|THYAO
|42,86
|2.048.520.081
|% 0,33
|
|SISE
|19,73
|1.508.954.360
|% 2,23
|
|KRDMD
|14,89
|901.128.502
|% -0,13
|
|EREGL
|31,98
|850.398.129
|% 0,95
|
|GARAN
|14,94
|718.838.433
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,65
|500.657.460
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,34
|639.449.017
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,92
|713.979.037
|% -0,63
|
|DOHOL
|3,78
|337.976.376
|% 1,89
|
|SISE
|19,73
|1.508.954.360
|% 2,23
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8438
|15,8528
|% 2,01
|
|Euro
|16,6837
|16,7269
|% 3,00
|
|Sterlin
|19,7038
|19,8026
|% 3,25
|
|Frank
|15,8458
|15,9413
|% 2,62
|
|Riyal
|4,2103
|4,2314
|% 1,98
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|4,99
|
|Altın Gr.
|931
|931
|19,82
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.299
|127,00
|
|Tam
|6.170
|6.329
|118,45
|
|Yarım
|2.982
|3.062
|57,30
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|28,65
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,29
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,16
|