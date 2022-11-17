***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:13
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080648
BIST
13:264.571
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -97,10
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
13:2618,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
13:2619,3189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0141
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2846
13:261.056,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,47
|Açılış
|: 1.056,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler13:24
|MEGAP
|6,49
|63.966.611
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|63.966.611
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|125.991.567
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|129.190.823
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.794.715
|% 9,95
|
|SILVR
|23,76
|15.465.340
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.230.159.057
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|853.897.726
|% -9,97
|
|KERVN
|1,07
|1.253.386
|% -8,55
|
|BARMA
|102,80
|49.269.390
|% -7,55
|
|THYAO
|107,30
|7.124.204.796
|% 2,58
|
|EREGL
|37,50
|3.876.328.394
|% 1,24
|
|KONTR
|201,90
|3.176.968.512
|% -6,35
|
|ASELS
|40,08
|2.901.304.566
|% 0,60
|
|HALKB
|9,91
|2.150.757.117
|% -3,60
|
|ALBRK
|3,22
|747.446.860
|% 4,55
|
|VAKBN
|9,78
|2.144.267.913
|% -4,96
|
|HALKB
|9,91
|2.150.757.117
|% -3,60
|
|EKGYO
|5,51
|1.127.427.838
|% -0,36
|
|SKBNK
|2,27
|476.131.227
|% -3,81
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6176
|18,6205
|% 0,17
|
|Euro
|19,3043
|19,3199
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,0202
|22,1306
|% -0,30
|
|Frank
|19,5631
|19,6810
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9393
|4,9640
|% 0,19
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-9,15
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|7.060
|7.166
|-38,00
|
|Tam
|7.026
|7.139
|-23,00
|
|Yarım
|3.412
|3.490
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.745
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|-0,21
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-0,20
|