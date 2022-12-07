***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 16:14
sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085250
BIST
16:314.924
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -76,33
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:3118,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:3119,6305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1182
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:311.065,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.065,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.065,47
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:31
|YESIL
|4,40
|60.758.419
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|191.543.002
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|541.167.047
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|608.280.983
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.338.208
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|EUREN
|15,23
|781.740.124
|% -9,05
|
|HEDEF
|21,36
|28.525.127
|% -8,72
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|KRDMD
|17,60
|12.225.761.471
|% -0,56
|
|THYAO
|137,10
|7.279.393.816
|% 1,11
|
|ASELS
|50,70
|5.221.477.565
|% 3,38
|
|PETKM
|18,07
|4.408.209.729
|% 0,39
|
|EREGL
|41,66
|3.569.040.400
|% -2,16
|
|KRDMD
|17,60
|12.225.761.471
|% -0,56
|
|EKGYO
|7,18
|2.083.700.816
|% -0,83
|
|PETKM
|18,07
|4.408.209.729
|% 0,39
|
|ADESE
|1,96
|411.162.710
|% 7,10
|
|ISCTR
|10,24
|2.011.059.877
|% 0,29
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6361
|18,6416
|% 0,04
|
|Euro
|19,6191
|19,6305
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,6483
|22,7619
|% 0,46
|
|Frank
|19,7582
|19,8773
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,02
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,43
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,32
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|2,00
|
|Tam
|7.170
|7.217
|17,00
|
|Yarım
|3.472
|3.528
|8,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.764
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,59
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:45FRIGO
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 998, 286 adet işlem
-
16:44FRIGO
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 975, 470 adet işlem
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 83 kaybederek (% -1.46 ) 4, 313
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, ERCB, INTEM, BARMA, SNPAM, EMNIS, OZSUB, KRDMA, YESIL, KRONT
-
16:42
BARMA, EMNIS, RHEAG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında