***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:58
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAGFS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100309
BIST
15:504.933
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -55,47
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:5020,1738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:5020,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3400
En Düşük
20,2895
15:501.133,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 1.133,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:50
|SDTTR
|56,65
|6.639.607
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.570.149
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.525.958
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|ULUSE
|186,40
|27.535.220
|% 8,06
|
|GOZDE
|21,06
|355.360.042
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.340.139
|% -10,00
|
|CEOEM
|18,31
|30.290.065
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|YONGA
|32,88
|378.896
|% -9,92
|
|THYAO
|131,20
|6.788.363.730
|% 0,00
|
|EREGL
|38,26
|4.972.101.597
|% 1,06
|
|ASELS
|56,00
|4.349.333.282
|% -3,70
|
|KOZAL
|549,50
|3.641.579.968
|% -2,40
|
|KRDMD
|18,10
|3.586.126.709
|% -0,22
|
|EKGYO
|8,47
|2.686.884.870
|% -0,35
|
|YKBNK
|9,15
|2.599.260.021
|% -3,99
|
|KRDMD
|18,10
|3.586.126.709
|% -0,22
|
|KATMR
|2,13
|389.249.961
|% -8,19
|
|SKBNK
|2,66
|486.946.814
|% -2,56
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,1665
|20,1738
|% 0,06
|
|Euro
|20,3000
|20,3100
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6724
|22,7861
|% -0,32
|
|Frank
|20,1413
|20,2626
|% -0,61
|
|Riyal
|4,9837
|5,0087
|% -0,03
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,65
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|11,00
|
|Tam
|7.664
|7.723
|-12,00
|
|Yarım
|3.723
|3.778
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.889
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,09
|
|B. Petrol
|80,60
|80,60
|0,50
|