***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2023 10:06
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAGFS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186916
BIST
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12:357.750
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -14,31
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.731
En Yüksek
7.816
12:3527,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0304
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
12:3529,4795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0133
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3881
12:351.649,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.649,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler12:32
|GOKNR
|26,18
|407.492.329
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|8.045.120
|% 9,99
|
|KLSER
|95,90
|1.673.464.127
|% 9,98
|
|QNBFL
|213,70
|331.876
|% 9,98
|
|ORMA
|93,15
|389.274
|% 9,98
|
|KERVT
|11,50
|136.256.755
|% -7,85
|
|BAGFS
|30,70
|138.655.851
|% -7,25
|
|KNFRT
|17,52
|33.941.845
|% -7,06
|
|BUCIM
|8,31
|151.745.505
|% -6,21
|
|MTRYO
|7,09
|2.883.509
|% -5,47
|
|TUPRS
|129,80
|6.247.259.517
|% 5,53
|
|THYAO
|260,60
|3.910.922.651
|% -0,57
|
|EREGL
|42,88
|2.771.365.690
|% 0,28
|
|YKBNK
|16,61
|2.234.714.747
|% -0,60
|
|ASTOR
|134,80
|2.078.258.953
|% 0,22
|
|SKBNK
|4,25
|775.007.754
|% -1,62
|
|YKBNK
|16,61
|2.234.714.747
|% -0,60
|
|KATMR
|2,08
|262.539.801
|% 0,48
|
|ZOREN
|5,05
|625.371.471
|% 0,60
|
|DOHOL
|13,66
|1.466.515.878
|% 6,39
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1029
|27,1084
|% 0,11
|
|Euro
|29,4688
|29,4831
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,3437
|34,5159
|% -0,19
|
|Frank
|30,6653
|30,8500
|% -0,12
|
|Riyal
|7,2112
|7,2473
|% 0,17
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|2,83
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|3,93
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.470
|-13,00
|
|Tam
|11.059
|11.126
|-2,00
|
|Yarım
|5.546
|5.589
|0,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.794
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,84
|0,08
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|-0,37
|