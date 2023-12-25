***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 14:25
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228673
BIST
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15:277.334
En Düşük
|Değişim
|: -2,96%
|| -223,42
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:2729,2490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0383
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:2732,0319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1950
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:271.931,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.928,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:25
|KBORU
|50,95
|1.448.831.386
|% 7,99
|
|MTRKS
|50,85
|32.450.271
|% 7,46
|
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|PRZMA
|32,68
|53.970.974
|% 7,15
|
|KUVVA
|42,50
|848.997
|% 4,78
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|VANGD
|20,52
|11.159.787
|% -10,00
|
|KONYA
|7.155,00
|148.101.363
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|211.945.901
|% -10,00
|
|BFREN
|9.585,00
|168.953.480
|% -10,00
|
|THYAO
|227,30
|2.344.203.878
|% -2,45
|
|TUPRS
|140,80
|2.168.488.423
|% -2,76
|
|KBORU
|50,95
|1.448.831.386
|% 7,99
|
|ISCTR
|22,90
|1.278.976.017
|% -3,70
|
|ASELS
|44,72
|1.128.956.083
|% -1,93
|
|BEGYO
|2,80
|181.660.307
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,68
|107.421.774
|% -7,18
|
|EKGYO
|6,87
|421.211.827
|% -2,97
|
|ISCTR
|22,90
|1.278.976.017
|% -3,70
|
|YKBNK
|19,85
|1.008.764.579
|% -2,98
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2218
|29,2490
|% 0,13
|
|Euro
|32,0639
|32,0688
|% -0,49
|
|Sterlin
|37,0156
|37,2012
|% 0,05
|
|Frank
|34,0092
|34,2141
|% 0,01
|
|Riyal
|7,7720
|7,8109
|% 0,10
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|