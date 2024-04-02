***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2024 10:11
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265535
BIST
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13:399.170
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 12,68
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.137
En Yüksek
9.266
13:3932,2238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0453
|Açılış
|: 32,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
32,0046
13:3934,6556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0202
|Açılış
|: 34,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
13:392.340,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,84
|Açılış
|: 2.340,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler13:39
|KARTN
|154,00
|38.914.284
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|96.664.882
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|BJKAS
|57,85
|101.325.754
|% 9,98
|
|ODINE
|70,60
|226.669.490
|% 9,97
|
|VRGYO
|36,52
|209.144.909
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|426.101.178
|% -9,96
|
|SELVA
|15,40
|266.952.842
|% -9,68
|
|POLHO
|15,30
|268.677.009
|% -8,38
|
|SEKUR
|13,60
|31.452.933
|% -7,17
|
|THYAO
|304,25
|5.258.222.924
|% 0,16
|
|ISCTR
|11,67
|3.436.708.111
|% 1,39
|
|YKBNK
|29,14
|2.943.079.851
|% 2,53
|
|AKBNK
|48,38
|2.906.868.018
|% 1,21
|
|KCHOL
|213,20
|2.173.718.337
|% 1,91
|
|ISCTR
|11,67
|3.436.708.111
|% 1,39
|
|ZOREN
|6,12
|1.415.955.333
|% -0,16
|
|YKBNK
|29,14
|2.943.079.851
|% 2,53
|
|EKGYO
|9,23
|672.228.099
|% -0,22
|
|AKBNK
|48,38
|2.906.868.018
|% 1,21
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2138
|32,2424
|% 0,20
|
|Euro
|34,6393
|34,6737
|% -0,01
|
|Sterlin
|40,5710
|40,7744
|% 0,48
|
|Frank
|35,5583
|35,7366
|% -0,04
|
|Riyal
|8,6100
|8,6532
|% 0,38
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,63
|25,67
|% 0,66
|
|Platin
|917,82
|918,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,31
|1.029,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,00
|89,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.263,26
|2.263,62
|% 0,66
|