***BAGFS* *ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BAGFS******ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BAGFS, ECZYT]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBagfaş payları, 16/06/2021 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır.Bagfaş'ın BIST 100 endeksinden çıkarılması nedeniyle, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince, yerine 2021 yılı ikinci üç aylık döneminde (01.04.2021 - 30.06.2021) BIST 100 endeksi için 1. yedek olarak belirlenmiş olan Eczacıbaşı Yatırım, 16.06.2021 tarihinden itibaren BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 10, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25, BIST 100-30 endekslerine dahil edilecek ve BIST Tüm-100 endeksinden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBAGFAS XU100 16/06/2021BAGFAS XYUZO 16/06/2021BAGFAS XUTUM 16/06/2021BAGFAS XSBAL 16/06/2021BAGFAS XKMYA 16/06/2021BAGFAS XUSIN 16/06/2021BAGFAS XYLDZ 16/06/2021BAGFAS X100C 16/06/2021BAGFAS X100S 16/06/2021ECZACIBASI YATIRIM XU100 XTUMY 16/06/2021ECZACIBASI YATIRIM XYUZO 16/06/2021ECZACIBASI YATIRIM X100C 16/06/2021ECZACIBASI YATIRIM X100S 16/06/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942442BIST