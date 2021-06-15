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***BAGFS* *ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

15.06.2021 17:28



***BAGFS******ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [BAGFS, ECZYT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Bagfaş payları, 16/06/2021 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır.
Bagfaş'ın BIST 100 endeksinden çıkarılması nedeniyle, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince, yerine 2021 yılı ikinci üç aylık döneminde (01.04.2021 - 30.06.2021) BIST 100 endeksi için 1. yedek olarak belirlenmiş olan Eczacıbaşı Yatırım, 16.06.2021 tarihinden itibaren BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 10, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25, BIST 100-30 endekslerine dahil edilecek ve BIST Tüm-100 endeksinden çıkarılacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BAGFAS XU100 16/06/2021
BAGFAS XYUZO 16/06/2021
BAGFAS XUTUM 16/06/2021
BAGFAS XSBAL 16/06/2021
BAGFAS XKMYA 16/06/2021
BAGFAS XUSIN 16/06/2021
BAGFAS XYLDZ 16/06/2021
BAGFAS X100C 16/06/2021
BAGFAS X100S 16/06/2021
ECZACIBASI YATIRIM XU100 XTUMY 16/06/2021
ECZACIBASI YATIRIM XYUZO 16/06/2021
ECZACIBASI YATIRIM X100C 16/06/2021
ECZACIBASI YATIRIM X100S 16/06/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942442


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Tam 3.374 3.459 55,59  
Yarım 1.631 1.673 26,89  
Çeyrek 818 837 13,45  
Gümüş.Ons 27,53 27,55 -0,31  
Gümüş Gr. 7,57 7,58 -0,01  
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