***BAGFS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2020 15:26
***BAGFS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BAGFS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Recep Gençer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874140
BIST
15:411.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.097
En Düşük
1.087
15:417,4963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:418,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0409
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8619
En Düşük
8,7995
15:41466,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,69
|Açılış
|: 466,52
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
466,60
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:41
|ARMDA
|62,70
|17.338.963
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|21.329.002
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|21.548.272
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|TSPOR
|7,16
|673.487.159
|% 9,98
|
|AFYON
|4,25
|603.395.411
|% 5,72
|
|ODAS
|2,62
|463.955.777
|% 4,80
|
|GSRAY
|4,78
|449.507.020
|% 9,89
|
|THYAO
|10,84
|394.221.606
|% 0,56
|
|ODAS
|2,62
|463.955.777
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,79
|309.452.526
|% -1,10
|
|AFYON
|4,25
|603.395.411
|% 5,72
|
|ADESE
|2,20
|264.707.313
|% 6,28
|
|VKGYO
|3,64
|375.022.637
|% 8,66
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4944
|7,4963
|% 0,19
|
|Euro
|8,8483
|8,8534
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,6689
|9,7174
|% -0,18
|
|Frank
|8,1424
|8,1915
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% 0,17
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|2,99
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|12,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|17,40
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|8,41
|
|Çeyrek
|746
|763
|4,21
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,03
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|0,44
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:51VANGD
Yüzde 6.82 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 673, 530 adet işlem
-
15:49LKMNH
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 075 adet işlem
-
15:48KRDMA
Yüzde 4.26 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 498, 026 adet işlem
-
15:47XU100
Endeks 1, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 901.00 milyon TL de
-
15:47GSRAY
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 338, 826 adet işlem