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***BAGFS* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

21.12.2021 16:04
***BAGFS* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 in


***BAGFS******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin
ödenmiş sermayesinin 45.000.000 TL'den tamamı nakden olmak üzere 135.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 90.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 527.767,948  TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
SERDAR ELHÜSEYNİ 141.288 % 26,77 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
ERTUĞRUL ERDOĞAN 65.000 % 12,32 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SERKAN TOKSÜ 47.272 % 8,96 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
METİN YAĞCIOĞLU 38.292 % 7,26 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 30.010 % 5,69 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
GÖKHAN MELİH ARMUTCU 30.001 % 5,68 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985217


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TETMT 379,20 8.850.637 % 9,98  
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Cumhuriyet 4.448 4.515 -390,00  
Tam 4.420 4.536 -401,63  
Yarım 2.136 2.194 -194,28  
Çeyrek 1.071 1.097 -97,14  
Gümüş.Ons 22,81 22,84 0,01  
Gümüş Gr. 8,41 8,42 -0,54  
B. Petrol 75,28 75,28 0,00  
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