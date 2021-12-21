***BAGFS* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***BAGFS******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BAGFS]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarBagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'ninödenmiş sermayesinin 45.000.000 TL'den tamamı nakden olmak üzere 135.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 90.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 527.767,948 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıSERDAR ELHÜSEYNİ 141.288 % 26,77 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaERTUĞRUL ERDOĞAN 65.000 % 12,32 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaSERKAN TOKSÜ 47.272 % 8,96 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaMETİN YAĞCIOĞLU 38.292 % 7,26 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaTOLUN KUDALOĞLU 30.010 % 5,69 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaGÖKHAN MELİH ARMUTCU 30.001 % 5,68 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985217BIST