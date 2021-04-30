***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 -31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21.04.2021Tescil Tarihi29.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su29.04.2021 -10319AçıklamalarŞirketimizin 21.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine ilişkin karar T.C. İsatanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 29.04.2021 tarih 10319 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933037BIST