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***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

30.04.2021 09:32



***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 -31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.04.2021
Tescil Tarihi
29.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.04.2021 -10319
Açıklamalar

Şirketimizin 21.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine ilişkin karar T.C. İsatanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 29.04.2021 tarih 10319 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933037


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