***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
10.03.2020 13:29
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2019 Yılı Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826005
BIST
14:12106.448
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 2.924,07
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:126,1280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0188
|Açılış
|: 6,1280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:126,9657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0641
|Açılış
|: 6,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:12327,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -4,73
|Açılış
|: 327,08
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.798.455
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.426.895
|% 14,73
|
|HATEK
|8,97
|7.807.213
|% 14,27
|
|GARFA
|4,52
|20.185.134
|% 11,60
|
|CRFSA
|6,45
|26.047.682
|% 10,45
|
|OYAYO
|5,62
|749.657
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|BURCE
|6,51
|1.153.346
|% -3,27
|
|THYAO
|10,89
|512.799.270
|% 4,91
|
|ASELS
|28,44
|438.224.339
|% 2,45
|
|GARAN
|9,61
|284.894.462
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,40
|235.918.487
|% 4,80
|
|EREGL
|8,87
|128.906.678
|% 3,99
|
|YKBNK
|2,40
|235.918.487
|% 4,80
|
|ODAS
|1,94
|123.544.425
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,31
|81.868.665
|% 3,97
|
|THYAO
|10,89
|512.799.270
|% 4,91
|
|KARSN
|1,70
|76.373.685
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9525
|7,9924
|% -1,03
|
|Frank
|6,5346
|6,5739
|% -1,16
|
|Riyal
|1,6256
|1,6338
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-18,92
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|2.162
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|-13,21
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,39
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,19
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,46
|37,46
|3,10
|