***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
18.03.2022 15:19
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 Yıı Faaliyet Raporu ek'te sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011369
BIST
17:282.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,72
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:2814,7984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0966
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:2816,3387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0132
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:28918,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,58
|Açılış
|: 918,77
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:28
|PENTA
|381,10
|43.083.941
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.932.523
|% 9,95
|
|MARTI
|2,22
|26.982.125
|% 9,90
|
|SANEL
|7,23
|6.749.741
|% 9,88
|
|EUHOL
|3,28
|61.010.375
|% 9,70
|
|ORCAY
|18,72
|176.522.115
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.711.445
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.397.056
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,69
|4.413.359
|% -6,76
|
|MAALT
|237,20
|15.929.829
|% -4,16
|
|THYAO
|27,82
|2.525.498.194
|% -0,14
|
|EREGL
|36,12
|1.729.300.474
|% 1,01
|
|KRDMD
|14,81
|1.533.215.036
|% -1,20
|
|PETKM
|8,65
|1.079.627.150
|% 2,25
|
|FROTO
|296,30
|841.720.814
|% -2,28
|
|DOHOL
|3,55
|577.057.290
|% 2,60
|
|KARSN
|4,35
|641.663.100
|% 4,32
|
|PETKM
|8,65
|1.079.627.150
|% 2,25
|
|YKBNK
|3,87
|461.088.871
|% -0,51
|
|ODAS
|1,62
|172.803.458
|% 1,89
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7915
|14,7984
|% 0,66
|
|Euro
|16,3144
|16,3387
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,3868
|19,4840
|% 0,70
|
|Frank
|15,7460
|15,8408
|% 0,88
|
|Riyal
|3,9299
|3,9497
|% 0,72
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,21
|
|Altın Gr.
|919
|919
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,11
|