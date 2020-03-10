***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.03.2020 13:29
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 200.000 -653.662 570.628 2.631.108 2.631.108
Transferler
470.145 100.483 -570.628
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
75.863 75.863
Dönem Sonu Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 75.863 2.706.971 2.706.971
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 2.706.971 2.706.971
Transferler
75.863 -75.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.274 8.274
Dönem Sonu Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.160 72.720
Dönem Karı (Zararı)
8.274 75.863
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.274
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
149 -4.309
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 843 3.370
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -918 -8.030
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -918 -8.030
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 224 351
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.169 121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 41
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 8 41
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.161 80
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.161 80
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.592 71.675
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -1.432 1.045
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13.658 -71.734
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 11.131 -71.734
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.527
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 2.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.818 986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.818 986
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.648 6.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.466 7.648
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 30.466 7.648
Finansal Yatırımlar
8 2.538.899 2.474.858
Diğer Alacaklar
5.001 5.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.001 5.009
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 852
ARA TOPLAM
2.575.218 2.487.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.575.218 2.487.515
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 79.829 154.083
Maddi Duran Varlıklar
14 68.522 71.892
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
148.351 225.975
TOPLAM VARLIKLAR
2.723.569 2.713.490
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
11 7.571 5.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.571 5.410
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 580
ARA TOPLAM
7.571 5.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.571 5.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 753 529
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
753 529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.324 6.519
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.715.245 2.706.971
Ödenmiş Sermaye
21 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 514.142 514.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 670.145 670.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -477.316 -553.179
Net Dönem Karı veya Zararı
8.274 75.863
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.715.245 2.706.971
TOPLAM KAYNAKLAR
2.723.569 2.713.490
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 103.018 72.127
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103.018 72.127
BRÜT KAR (ZARAR)
103.018 72.127
Genel Yönetim Giderleri
23 -751.835 -652.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.481 47.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -637 -991
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-647.973 -533.857
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 656.471 611.121
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.498 77.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.498 77.264
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-224 -1.401
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.050
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -224 -351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.274 75.863
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.274 75.863
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.274 75.863
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.274 75.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.274 75.863
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826004
BIST