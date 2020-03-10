***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 2.000.000 514.142 200.000 -653.662 570.628 2.631.108 2.631.108Transferler470.145 100.483 -570.628Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)75.863 75.863Dönem Sonu Bakiyeler21 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 75.863 2.706.971 2.706.971Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 2.706.971 2.706.971Transferler75.863 -75.863Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.274 8.274Dönem Sonu Bakiyeler21 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.160 72.720Dönem Karı (Zararı)8.274 75.863Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.274Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler149 -4.309Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 843 3.370Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19 -918 -8.030Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -918 -8.030Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 224 351Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.169 121Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 41İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 8 41Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.161 80İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.161 80Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.592 71.675Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -1.432 1.045YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI13.658 -71.734Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları8 11.131 -71.734Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları2.527Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 2.527FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.818 986NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.818 986DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.648 6.662DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.466 7.648Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 30.466 7.648Finansal Yatırımlar8 2.538.899 2.474.858Diğer Alacaklar5.001 5.009İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.001 5.009Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 852ARA TOPLAM2.575.218 2.487.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.575.218 2.487.515DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 79.829 154.083Maddi Duran Varlıklar14 68.522 71.892TOPLAM DURAN VARLIKLAR148.351 225.975TOPLAM VARLIKLAR2.723.569 2.713.490KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar11 7.571 5.410İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.571 5.410Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 580ARA TOPLAM7.571 5.990TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.571 5.990UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 753 529Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER753 529TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.324 6.519ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.715.245 2.706.971Ödenmiş Sermaye21 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 514.142 514.142Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 670.145 670.145Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -477.316 -553.179Net Dönem Karı veya Zararı8.274 75.863TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.715.245 2.706.971TOPLAM KAYNAKLAR2.723.569 2.713.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 103.018 72.127TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)103.018 72.127BRÜT KAR (ZARAR)103.018 72.127Genel Yönetim Giderleri23 -751.835 -652.058Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.481 47.065Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -637 -991ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-647.973 -533.857Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 656.471 611.121FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.498 77.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.498 77.264Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-224 -1.401Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.050Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -224 -351SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.274 75.863DÖNEM KARI (ZARARI)8.274 75.863Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.274 75.863Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.274 75.863Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.274 75.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826004BIST