***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
20.05.2020 13:05
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 75.863 2.706.971 2.706.971
Transferler
75.863 -75.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.295 1.294 1.294
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 1.294 2.708.265 2.708.265
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245
Transferler
8.274 -8.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.391 -22.391 -22.391
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 -22.391 2.692.854 2.692.854
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.684 -48.115
Dönem Karı (Zararı)
-22.391 1.294
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-22.391 1.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.390 10.721
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 843 843
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.461 -3.792
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -10.461 -3.792
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 18.008 13.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-72.683 -58.241
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -71.389 -58.239
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.294 -2
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.294 -2
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-86.684 -46.226
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 0 -1.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
166.574 87.705
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
166.574 87.705
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.890 39.590
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.890 39.590
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.466 7.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
110.356 47.238
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 110.356 30.466
Finansal Yatırımlar
5 2.382.786 2.538.899
Diğer Alacaklar
7 5.001 5.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.001 5.001
Peşin Ödenmiş Giderler
8 71.389 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 71.389 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 852 852
ARA TOPLAM
2.570.384 2.575.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.570.384 2.575.218
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 79.829 79.829
Maddi Duran Varlıklar
9 67.679 68.522
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
147.508 148.351
TOPLAM VARLIKLAR
2.717.892 2.723.569
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 6.277 7.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.277 7.571
ARA TOPLAM
6.277 7.571
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.277 7.571
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 18.761 753
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.761 753
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.038 8.324
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.692.854 2.715.245
Ödenmiş Sermaye
11 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 514.142 514.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
670.145 670.145
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
11 670.145 670.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -469.042 -477.316
Net Dönem Karı veya Zararı
-22.391 8.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.692.854 2.715.245
TOPLAM KAYNAKLAR
2.717.892 2.723.569
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 49.756 25.955
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.756 25.955
BRÜT KAR (ZARAR)
49.756 25.955
Genel Yönetim Giderleri
13 -190.314 -152.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.890 150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-177 -112
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-136.845 -126.925
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 132.462 141.889
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.383 14.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.383 14.964
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.008 -13.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18.008 -13.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.391 1.294
DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.391 1.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.391 1.294
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.391 1.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.391 1.294
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845895
BIST