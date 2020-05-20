***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 75.863 2.706.971 2.706.971Transferler75.863 -75.863Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.295 1.294 1.294Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 1.294 2.708.265 2.708.265Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245Transferler8.274 -8.274Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.391 -22.391 -22.391Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 -22.391 2.692.854 2.692.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-86.684 -48.115Dönem Karı (Zararı)-22.391 1.294Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-22.391 1.294Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.390 10.721Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15 843 843Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.461 -3.792Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -10.461 -3.792Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 18.008 13.670İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-72.683 -58.241Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -71.389 -58.239Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.294 -2İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -1.294 -2Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-86.684 -46.226Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 0 -1.889YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI166.574 87.705Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri166.574 87.705FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.890 39.590Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.890 39.590DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.466 7.648DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ110.356 47.238Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 110.356 30.466Finansal Yatırımlar5 2.382.786 2.538.899Diğer Alacaklar7 5.001 5.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.001 5.001Peşin Ödenmiş Giderler8 71.389 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 71.389 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 852 852ARA TOPLAM2.570.384 2.575.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.570.384 2.575.218DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 79.829 79.829Maddi Duran Varlıklar9 67.679 68.522TOPLAM DURAN VARLIKLAR147.508 148.351TOPLAM VARLIKLAR2.717.892 2.723.569KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 6.277 7.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.277 7.571ARA TOPLAM6.277 7.571TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.277 7.571UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 18.761 753TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.761 753TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.038 8.324ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.692.854 2.715.245Ödenmiş Sermaye11 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 514.142 514.142Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler670.145 670.145Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı11 670.145 670.145Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 -469.042 -477.316Net Dönem Karı veya Zararı-22.391 8.274TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.692.854 2.715.245TOPLAM KAYNAKLAR2.717.892 2.723.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 49.756 25.955TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.756 25.955BRÜT KAR (ZARAR)49.756 25.955Genel Yönetim Giderleri13 -190.314 -152.918Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.890 150Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-177 -112ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-136.845 -126.925Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 132.462 141.889FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.383 14.964SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.383 14.964Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.008 -13.670Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-18.008 -13.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-22.391 1.294DÖNEM KARI (ZARARI)-22.391 1.294Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-22.391 1.294Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.391 1.294Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-22.391 1.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845895BIST