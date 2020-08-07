***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 75.863 2.706.971 2.706.971Transferler75.863 -75.863Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.459 29.459 29.459Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 29.459 2.736.430 2.736.430Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245Transferler8.274 -8.274Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.199 -5.199 -5.199Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 -5.199 2.710.046 2.710.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-69.207 -15.698Dönem Karı (Zararı)-5.199 29.459Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.199 29.459Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.712 -4.630Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 1.685 843Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-35.729 -17.995Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-35.729 -17.995Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 18.332 12.522Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-49.148 -38.638Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -237 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -237 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -47.593 -38.826Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.318 188İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -1.318 188İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-70.059 -13.809Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 852 -1.889YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI43.752 48.547Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları43.752 47.705Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 0 842Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları842Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.455 32.849NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.455 32.849DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.466 7.648DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.011 40.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.011 30.466Finansal Yatırımlar5 2.530.876 2.538.899Diğer Alacaklar5.238 5.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.238 5.001Peşin Ödenmiş Giderler47.593İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 47.593Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar17 852ARA TOPLAM2.588.718 2.575.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.588.718 2.575.218DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 79.829 79.829Maddi Duran Varlıklar9 66.837 68.522TOPLAM DURAN VARLIKLAR146.666 148.351TOPLAM VARLIKLAR2.735.384 2.723.569KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6.253 7.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.253 7.571ARA TOPLAM6.253 7.571TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.253 7.571UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 19.085 753TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.085 753TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.338 8.324ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.710.046 2.715.245Ödenmiş Sermaye11 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 514.142 514.142Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 670.145 670.145Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 -469.042 -477.316Net Dönem Karı veya Zararı-5.199 8.274TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.710.046 2.715.245TOPLAM KAYNAKLAR2.735.384 2.723.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 97.418 39.113 47.662 13.158TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)97.418 39.113 47.662 13.158BRÜT KAR (ZARAR)97.418 39.113 47.662 13.158Genel Yönetim Giderleri13 -298.157 -345.003 -107.843 -192.085Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 6.541 564 2.651 414Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -86.551 -276 -86.374 -164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-280.749 -305.602 -143.904 -178.677Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 293.882 347.583 161.420 205.694FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.133 41.981 17.516 27.017SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.133 41.981 17.516 27.017Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.332 -12.522 -324 1.148Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -18.332 -12.522 -324 1.148SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.199 29.459 17.192 28.165DÖNEM KARI (ZARARI)-5.199 29.459 17.192 28.165Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-5.199 29.459 17.192 28.165Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.199 29.459 17.192 28.165Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-5.199 29.459 17.192 28.165http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866574BIST