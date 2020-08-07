***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
07.08.2020 11:45
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 75.863 2.706.971 2.706.971
Transferler
75.863 -75.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.459 29.459 29.459
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 29.459 2.736.430 2.736.430
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245
Transferler
8.274 -8.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.199 -5.199 -5.199
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 -5.199 2.710.046 2.710.046
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.207 -15.698
Dönem Karı (Zararı)
-5.199 29.459
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.199 29.459
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.712 -4.630
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.685 843
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-35.729 -17.995
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-35.729 -17.995
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18.332 12.522
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.148 -38.638
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -237 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -237 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -47.593 -38.826
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.318 188
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.318 188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-70.059 -13.809
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 852 -1.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
43.752 48.547
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
43.752 47.705
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 0 842
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
842
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.455 32.849
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.455 32.849
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.466 7.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.011 40.497
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.011 30.466
Finansal Yatırımlar
5 2.530.876 2.538.899
Diğer Alacaklar
5.238 5.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.238 5.001
Peşin Ödenmiş Giderler
47.593
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 47.593
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
17 852
ARA TOPLAM
2.588.718 2.575.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.588.718 2.575.218
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 79.829 79.829
Maddi Duran Varlıklar
9 66.837 68.522
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
146.666 148.351
TOPLAM VARLIKLAR
2.735.384 2.723.569
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6.253 7.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.253 7.571
ARA TOPLAM
6.253 7.571
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.253 7.571
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 19.085 753
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.085 753
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.338 8.324
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.710.046 2.715.245
Ödenmiş Sermaye
11 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 514.142 514.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 670.145 670.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -469.042 -477.316
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.199 8.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.710.046 2.715.245
TOPLAM KAYNAKLAR
2.735.384 2.723.569
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 97.418 39.113 47.662 13.158
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.418 39.113 47.662 13.158
BRÜT KAR (ZARAR)
97.418 39.113 47.662 13.158
Genel Yönetim Giderleri
13 -298.157 -345.003 -107.843 -192.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 6.541 564 2.651 414
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -86.551 -276 -86.374 -164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-280.749 -305.602 -143.904 -178.677
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 293.882 347.583 161.420 205.694
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.133 41.981 17.516 27.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.133 41.981 17.516 27.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.332 -12.522 -324 1.148
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -18.332 -12.522 -324 1.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.199 29.459 17.192 28.165
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.199 29.459 17.192 28.165
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.199 29.459 17.192 28.165
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.199 29.459 17.192 28.165
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.199 29.459 17.192 28.165
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