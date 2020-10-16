***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 75.863 2.706.971 2.706.971Transferler75.863 -75.863Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.801 29.801 29.801Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 29.801 2.736.772 2.736.772Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245Transferler8.274 -8.274Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.828 8.828 8.828Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 8.828 2.724.073 2.724.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.300 3.088Dönem Karı (Zararı)8.828 29.801Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.828 29.801Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-20.597 -5.657Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 2.528 843Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-36.359 -13.838Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-36.359 -13.838Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 13.234 7.338Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.383 -19.624Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -359 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-359 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -23.796 -19.413Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.124 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.124 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.648 -211İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.648 -211Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-32.152 4.520Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 852 -1.432YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.574 69.390Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6.574Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri67.705Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 1.685Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.726 72.478Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.726 72.478DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.466 7.648DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.740 80.126Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.740 30.466Finansal Yatırımlar5 2.568.684 2.538.899Diğer Alacaklar7 5.360 5.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.360 5.001Peşin Ödenmiş Giderler8 23.796 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 23.796 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 0 852ARA TOPLAM2.603.580 2.575.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.603.580 2.575.218DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 79.829 79.829Maddi Duran Varlıklar9 65.994 68.522TOPLAM DURAN VARLIKLAR145.823 148.351TOPLAM VARLIKLAR2.749.403 2.723.569KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFinans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar6 2.124Diğer Borçlar6 9.219 7.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 9.219 7.571ARA TOPLAM11.343 7.571TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.343 7.571UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 13.987 753TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.987 753TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.330 8.324ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.724.073 2.715.245Ödenmiş Sermaye11 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 514.142 514.142Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 670.145 670.145Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 -469.042 -477.316Net Dönem Karı veya Zararı8.828 8.274TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.724.073 2.715.245TOPLAM KAYNAKLAR2.749.403 2.723.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.20BIST