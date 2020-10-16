***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.10.2020 11:19
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 75.863 2.706.971 2.706.971
Transferler
75.863 -75.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.801 29.801 29.801
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 29.801 2.736.772 2.736.772
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245
Transferler
8.274 -8.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.828 8.828 8.828
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 8.828 2.724.073 2.724.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.300 3.088
Dönem Karı (Zararı)
8.828 29.801
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.828 29.801
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-20.597 -5.657
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 2.528 843
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-36.359 -13.838
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-36.359 -13.838
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 13.234 7.338
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.383 -19.624
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -359 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-359 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -23.796 -19.413
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.124 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.124 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.648 -211
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.648 -211
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-32.152 4.520
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 852 -1.432
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.574 69.390
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6.574
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.705
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 1.685
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.726 72.478
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.726 72.478
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.466 7.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.740 80.126
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.740 30.466
Finansal Yatırımlar
5 2.568.684 2.538.899
Diğer Alacaklar
7 5.360 5.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.360 5.001
Peşin Ödenmiş Giderler
8 23.796 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 23.796 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 0 852
ARA TOPLAM
2.603.580 2.575.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.603.580 2.575.218
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 79.829 79.829
Maddi Duran Varlıklar
9 65.994 68.522
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
145.823 148.351
TOPLAM VARLIKLAR
2.749.403 2.723.569
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
6 2.124
Diğer Borçlar
6 9.219 7.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 9.219 7.571
ARA TOPLAM
11.343 7.571
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.343 7.571
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 13.987 753
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.987 753
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.330 8.324
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.724.073 2.715.245
Ödenmiş Sermaye
11 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 514.142 514.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 670.145 670.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -469.042 -477.316
Net Dönem Karı veya Zararı
8.828 8.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.724.073 2.715.245
TOPLAM KAYNAKLAR
2.749.403 2.723.569
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.20
BIST