***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
12.03.2021 14:13
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 75.863 2.706.971 2.706.971
Transferler
75.863 -75.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.274 8.274 8.274
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245
Transferler
8.274 -8.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.679 27.679 27.679
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 27.679 2.742.924 2.742.924
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.215 9.160
Dönem Karı (Zararı)
27.679 8.274
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.679 8.274
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.477 149
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 3.371 843
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.943
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.325 -918
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.325 -918
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.162 224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.894 2.169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-552 8
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -552 8
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.342 2.161
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.342 2.161
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.262 10.592
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 9.953 -1.432
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.097 13.658
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-50.097 11.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.527
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.882 22.818
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.882 22.818
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.466 7.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.584 30.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.584 30.466
Finansal Yatırımlar
5 2.586.671 2.538.899
Diğer Alacaklar
7 5.553 5.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.553 5.001
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 852
ARA TOPLAM
2.615.808 2.575.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.615.808 2.575.218
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 79.829 79.829
Maddi Duran Varlıklar
9 65.152 68.522
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
145.629 148.351
TOPLAM VARLIKLAR
2.761.437 2.723.569
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 6.230 7.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.230 7.571
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 9.101
ARA TOPLAM
15.331 7.571
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.331 7.571
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 2.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 2.943
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 239 753
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.182 753
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.513 8.324
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.742.924 2.715.245
Ödenmiş Sermaye
11 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 514.142 514.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 670.145 670.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -469.042 -477.316
Net Dönem Karı veya Zararı
27.679 8.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.742.924 2.715.245
TOPLAM KAYNAKLAR
2.761.437 2.723.569
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 211.085 103.018
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
211.085 103.018
BRÜT KAR (ZARAR)
211.085 103.018
Genel Yönetim Giderleri
13 -645.123 -751.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 19.668 1.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -86.955 -637
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-501.325 -647.973
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 544.915 656.471
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.590 8.498
Finansman Giderleri
-3.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.789 8.498
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.110 -224
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17