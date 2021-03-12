***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 75.863 2.706.971 2.706.971Transferler75.863 -75.863Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.274 8.274 8.274Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245Transferler8.274 -8.274Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.679 27.679 27.679Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 27.679 2.742.924 2.742.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.215 9.160Dönem Karı (Zararı)27.679 8.274Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.679 8.274Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.477 149Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 3.371 843Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.943Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.325 -918Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2.325 -918Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -1.162 224İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.894 2.169Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-552 8İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -552 8Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.342 2.161İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.342 2.161Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.262 10.592Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 9.953 -1.432YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-50.097 13.658Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-50.097 11.131Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları2.527Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları2.527FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.882 22.818NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.882 22.818DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.466 7.648DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.584 30.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 23.584 30.466Finansal Yatırımlar5 2.586.671 2.538.899Diğer Alacaklar7 5.553 5.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.553 5.001Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 852ARA TOPLAM2.615.808 2.575.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.615.808 2.575.218DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 79.829 79.829Maddi Duran Varlıklar9 65.152 68.522Ertelenmiş Vergi Varlığı17 648TOPLAM DURAN VARLIKLAR145.629 148.351TOPLAM VARLIKLAR2.761.437 2.723.569KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 6.230 7.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.230 7.571Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 9.101ARA TOPLAM15.331 7.571TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.331 7.571UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 2.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 2.943Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 239 753TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.182 753TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.513 8.324ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.742.924 2.715.245Ödenmiş Sermaye11 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 514.142 514.142Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 670.145 670.145Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 -469.042 -477.316Net Dönem Karı veya Zararı27.679 8.274TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.742.924 2.715.245TOPLAM KAYNAKLAR2.761.437 2.723.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 211.085 103.018TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)211.085 103.018BRÜT KAR (ZARAR)211.085 103.018Genel Yönetim Giderleri13 -645.123 -751.835Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 19.668 1.481Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -86.955 -637ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-501.325 -647.973Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 544.915 656.471FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.590 8.498Finansman Giderleri-3.801SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.789 8.498Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.110 -224Dönem Vergi (Gideri) Geliri17