***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245Transferler8.274 -8.274Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.391 -22.391 -22.391Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 -22.391 2.692.854 2.692.854Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 27.679 2.742.924 2.742.924Transferler27.679 -27.679Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.214 -13.214 -13.214Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 -13.214 2.729.710 2.729.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-97.218 -86.684Dönem Karı (Zararı)-13.214 -22.391Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-76.005 8.390Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 843 843Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-98.528 -10.461Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-98.528 -10.461Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 21.680 18.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.102 -72.683Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-71.389Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.102 -1.294İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.102 -1.294Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-88.117 -86.684Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.101YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI79.671 166.574Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri9 79.671 166.574FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.547 79.890NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.547 79.890DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.584 30.466DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.037 110.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.037 23.584Finansal Yatırımlar5 2.605.528 2.586.671Diğer Alacaklar7 5.553 5.553İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.553 5.553ARA TOPLAM2.617.118 2.615.808TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.617.118 2.615.808DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 79.829 79.829Maddi Duran Varlıklar9 64.310 65.152Ertelenmiş Vergi Varlığı17 646 648TOPLAM DURAN VARLIKLAR144.785 145.629TOPLAM VARLIKLAR2.761.903 2.761.437KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 7.333 6.230İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 9.101ARA TOPLAM7.333 15.331TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.333 15.331UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar20 2.943 2.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 2.943 2.943Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 21.917 239TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.860 3.182TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.193 18.513ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.729.710 2.742.924Ödenmiş Sermaye11 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 514.142 514.142Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 670.145 670.145Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 -441.363 -469.042Net Dönem Karı veya Zararı-13.214 27.679TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.729.710 2.742.924TOPLAM KAYNAKLAR2.761.903 2.761.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 90.535 49.756TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.535 49.756BRÜT KAR (ZARAR)90.535 49.756Genel Yönetim Giderleri13 -232.660 -190.314Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 3.695 3.890Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -164 -177ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-138.594 -136.845Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 147.060 132.462FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.466 -4.383SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.466 -4.383Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.680 -18.008Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -21.680 -18.008SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-13.214 -22.391DÖNEM KARI (ZARARI)-13.214 -22.391Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-13.214 -22.391Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.214 -22.391Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-13.214 -22.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932440BIST