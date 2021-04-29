***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 17:32
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245
Transferler
8.274 -8.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.391 -22.391 -22.391
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 -22.391 2.692.854 2.692.854
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 27.679 2.742.924 2.742.924
Transferler
27.679 -27.679
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.214 -13.214 -13.214
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 -13.214 2.729.710 2.729.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.218 -86.684
Dönem Karı (Zararı)
-13.214 -22.391
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-76.005 8.390
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 843 843
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-98.528 -10.461
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-98.528 -10.461
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 21.680 18.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.102 -72.683
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-71.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.102 -1.294
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.102 -1.294
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-88.117 -86.684
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.101
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
79.671 166.574
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
9 79.671 166.574
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.547 79.890
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.547 79.890
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.584 30.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.037 110.356
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.037 23.584
Finansal Yatırımlar
5 2.605.528 2.586.671
Diğer Alacaklar
7 5.553 5.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.553 5.553
ARA TOPLAM
2.617.118 2.615.808
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.617.118 2.615.808
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 79.829 79.829
Maddi Duran Varlıklar
9 64.310 65.152
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 646 648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
144.785 145.629
TOPLAM VARLIKLAR
2.761.903 2.761.437
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 7.333 6.230
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 9.101
ARA TOPLAM
7.333 15.331
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.333 15.331
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 2.943 2.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 2.943 2.943
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 21.917 239
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.860 3.182
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.193 18.513
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.729.710 2.742.924
Ödenmiş Sermaye
11 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 514.142 514.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 670.145 670.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -441.363 -469.042
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.214 27.679
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.729.710 2.742.924
TOPLAM KAYNAKLAR
2.761.903 2.761.437
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 90.535 49.756
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.535 49.756
BRÜT KAR (ZARAR)
90.535 49.756
Genel Yönetim Giderleri
13 -232.660 -190.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.695 3.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -164 -177
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-138.594 -136.845
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 147.060 132.462
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.466 -4.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.466 -4.383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.680 -18.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -21.680 -18.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.214 -22.391
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.214 -22.391
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.214 -22.391
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.214 -22.391
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.214 -22.391
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932440
BIST