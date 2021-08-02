***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245Transferler8.274 -8.274Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.199 -5.199 -5.199Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 -5.199 2.710.046 2.710.046Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 27.679 2.742.924 2.742.924Transferler27.679 -27.679Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)80.781 80.781 80.781Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 80.781 2.823.705 2.823.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.189 -69.207Dönem Karı (Zararı)80.781 -5.199Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)80.781 -5.199Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-60.644 -15.712Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 1.685 1.685Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 9.842Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 9.842Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5 -97.945 -35.729Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -97.945 -35.729Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 25.774 18.332İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler187 -49.148Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3 -498 -237İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -498 -237Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-47.593Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 2.124İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.124Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.439 -1.318İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 -1.439 -1.318Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.324 -70.059Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -10.135 852YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.671 43.752Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 6.671 43.752FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.860 -25.455NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.860 -25.455DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.584 30.466DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.444 5.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 40.444 23.584Finansal Yatırımlar5 2.677.945 2.586.671Diğer Alacaklar7 6.051 5.553İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.051 5.553ARA TOPLAM2.724.440 2.615.808TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.724.440 2.615.808DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 79.829 79.829Maddi Duran Varlıklar9 63.467 65.152Ertelenmiş Vergi Varlığı17 3.200 648TOPLAM DURAN VARLIKLAR146.496 145.629TOPLAM VARLIKLAR2.870.936 2.761.437KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 2.124İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.124Diğer Borçlar7 4.791 6.230İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 4.791 6.230Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 2.768 9.101ARA TOPLAM9.683 15.331TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.683 15.331UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 12.785 2.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 12.785 2.943Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 24.763 239TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.548 3.182TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER47.231 18.513ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.823.705 2.742.924Ödenmiş Sermaye11 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 514.142 514.142Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 670.145 670.145Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 -441.363 -469.042Net Dönem Karı veya Zararı80.781 27.679TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.823.705 2.742.924TOPLAM KAYNAKLAR2.870.936 2.761.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 146.074 55.539 97.418 47.662TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)146.074 55.539 97.418 47.662BRÜT KAR (ZARAR)146.074 55.539 97.418 47.662Genel Yönetim Giderleri13 -437.564 -204.904 -298.157 -107.843Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 3.695 6.541 2.651Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -449 -285 -86.551 -86.374ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-288.244 -149.650 -280.749 -143.904Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 394.799 247.739 293.882 161.420FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)106.555 98.089 13.133 17.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)106.555 98.089 13.133 17.516Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.774 -4.094 -18.332 -324Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -3.802 -3.802Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -21.972 -292 -18.332 -324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)80.781 93.995 -5.199 17.192DÖNEM KARI (ZARARI)80.781 93.995 -5.199 17.192Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları80.781 93.995 -5.199 17.192Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)80.781 93.995 -5.199 17.192Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları80.781 93.995 -5.199 17.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954186BIST