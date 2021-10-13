***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245Transferler8.274 -8.274Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.828 8.828 8.828Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 8.828 2.724.073 2.724.073Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 27.679 2.742.924 2.742.924Transferler27.679 -27.679Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)112.804 112.804 112.804Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 112.804 2.855.728 2.855.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.311 -31.300Dönem Karı (Zararı)11 112.804 8.828Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-50.951 -20.597Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 2.527 2.528Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 11.691Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-95.461 -36.359Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -95.461 -36.359Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 30.292 13.234İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.780 -20.383Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-498 -359İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -498 -359Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-23.796Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.124İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.124Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.282 1.648İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.282 1.648Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları59.073 -32.152Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -13.762 852YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.478 6.574Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 -57.478 6.574FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -12.167 -24.726NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.167 -24.726DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.584 30.466DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.417 5.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.417 23.584Finansal Yatırımlar5 2.739.611 2.586.671Diğer Alacaklar7 6.051 5.553İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.051 5.553ARA TOPLAM2.757.079 2.615.808TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.757.079 2.615.808DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 79.829 79.829Maddi Duran Varlıklar9 62.625 65.152Ertelenmiş Vergi Varlığı17 8.347 648TOPLAM DURAN VARLIKLAR150.801 145.629TOPLAM VARLIKLAR2.907.880 2.761.437KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 3.948 6.230İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.948 6.230Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 9.431 9.101ARA TOPLAM13.379 15.331TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.379 15.331UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 14.634 2.943Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 24.139 239TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.773 3.182TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.152 18.513ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.855.728 2.742.924Ödenmiş Sermaye11 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 514.142 514.142Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 670.145 670.145Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı11 470.145 470.145Yasal Yedekler11 200.000 200.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 -441.363 -469.042Net Dönem Karı veya Zararı11 112.804 27.679TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.855.728 2.742.924TOPLAM KAYNAKLAR2.907.880 2.761.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 173.658 27.584 151.290 53.872TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)173.658 27.584 151.290 53.872BRÜT KAR (ZARAR)173.658 27.584 151.290 53.872Genel Yönetim Giderleri13 -584.260 -146.696 -465.375 -167.218Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 4.277 582 14.466 7.925Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -737 -288 -86.758 -207ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-407.062 -118.818 -386.377 -105.628Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 550.158 155.359 408.439 114.557FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)143.096 36.541 22.062 8.929SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)143.096 36.541 22.062 8.929Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-30.292 -4.518 -13.234 5.098Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -14.092 -10.290Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -16.200 5.772 -13.234 5.098SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)112.804 32.023 8.828 14.027DÖNEM KARI (ZARARI)112.804 32.023 8.828 14.027Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları112.804 32.023 8.828 14.027Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)112.804 32.023 8.828 14.027Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar