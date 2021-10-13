***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
13.10.2021 10:52
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245
Transferler
8.274 -8.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.828 8.828 8.828
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 8.828 2.724.073 2.724.073
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 27.679 2.742.924 2.742.924
Transferler
27.679 -27.679
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
112.804 112.804 112.804
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 112.804 2.855.728 2.855.728
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.311 -31.300
Dönem Karı (Zararı)
11 112.804 8.828
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-50.951 -20.597
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 2.527 2.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 11.691
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-95.461 -36.359
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -95.461 -36.359
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 30.292 13.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.780 -20.383
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-498 -359
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -498 -359
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.124
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.282 1.648
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.282 1.648
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.073 -32.152
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -13.762 852
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.478 6.574
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 -57.478 6.574
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -12.167 -24.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.167 -24.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.584 30.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.417 5.740
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.417 23.584
Finansal Yatırımlar
5 2.739.611 2.586.671
Diğer Alacaklar
7 6.051 5.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.051 5.553
ARA TOPLAM
2.757.079 2.615.808
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.757.079 2.615.808
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 79.829 79.829
Maddi Duran Varlıklar
9 62.625 65.152
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 8.347 648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
150.801 145.629
TOPLAM VARLIKLAR
2.907.880 2.761.437
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 3.948 6.230
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.948 6.230
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 9.431 9.101
ARA TOPLAM
13.379 15.331
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.379 15.331
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 14.634 2.943
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 24.139 239
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.773 3.182
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.152 18.513
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.855.728 2.742.924
Ödenmiş Sermaye
11 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 514.142 514.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 670.145 670.145
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
11 470.145 470.145
Yasal Yedekler
11 200.000 200.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -441.363 -469.042
Net Dönem Karı veya Zararı
11 112.804 27.679
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.855.728 2.742.924
TOPLAM KAYNAKLAR
2.907.880 2.761.437
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 173.658 27.584 151.290 53.872
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
173.658 27.584 151.290 53.872
BRÜT KAR (ZARAR)
173.658 27.584 151.290 53.872
Genel Yönetim Giderleri
13 -584.260 -146.696 -465.375 -167.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.277 582 14.466 7.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -737 -288 -86.758 -207
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-407.062 -118.818 -386.377 -105.628
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 550.158 155.359 408.439 114.557
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
143.096 36.541 22.062 8.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
143.096 36.541 22.062 8.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.292 -4.518 -13.234 5.098
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -14.092 -10.290
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -16.200 5.772 -13.234 5.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
112.804 32.023 8.828 14.027
DÖNEM KARI (ZARARI)
112.804 32.023 8.828 14.027
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
112.804 32.023 8.828 14.027
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.804 32.023 8.828 14.027
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar