***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245Transferler8.274 -8.274Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.391 22.391 22.391Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 -22.391 2.692.854 2.692.854Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 59.357 2.802.281 2.802.281Transferler59.357 -59.357Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-101.447 -101.447 -101.447Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -382.006 -101.447 2.700.834 2.700.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.839 -97.218Dönem Karı (Zararı)-101.448 -13.214Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-47.661 -76.005Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 842 843Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.147Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-28.023 -98.528Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-28.023 -98.528Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -22.627 21.680İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler283.239 1.102Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.700 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-17.700Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler300.939 1.102İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)300.014 1.102İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)925İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları134.130 -88.117Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.291 -9.101YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.606.993 79.671Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri9 1.606.993 79.671FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.737.832 -17.547NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.737.832 -17.547DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.589 23.584DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.744.421 6.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.744.421 6.589Finansal Yatırımlar5 1.123.000 1.678.820Diğer Alacaklar6.574 6.588İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.574 6.588ARA TOPLAM2.873.995 1.691.997TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.873.995 1.691.997DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 79.829 1.102.979Maddi Duran Varlıklar9 60.940 61.782Ertelenmiş Vergi Varlığı17 5.169 212TOPLAM DURAN VARLIKLAR145.938 1.164.973TOPLAM VARLIKLAR3.019.933 2.856.970KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar0 17.700İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 0 17.700Diğer Borçlar307.578 6.653İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 300.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 7.578 6.653Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 0 27.037ARA TOPLAM307.578 51.390TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER307.578 51.390UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.996 850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 2.996 850Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 8.525 2.449TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.521 3.299TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER319.099 54.689ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.700.834 2.802.281Ödenmiş Sermaye11 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 514.142 514.142Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 670.145 670.145Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 -382.006 -441.363Net Dönem Karı veya Zararı11 -101.447 59.357TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.700.834 2.802.281TOPLAM KAYNAKLAR3.019.933 2.856.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 91.939 90.535TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)91.939 90.535BRÜT KAR (ZARAR)91.939 90.535Genel Yönetim Giderleri13 -320.811 -232.660Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 150 3.695Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -437 -164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-229.159 -138.594Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 105.084 147.060FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-124.075 8.466SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-124.075 8.466Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22.628 -21.680Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 23.746Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -1.118 -21.680SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-101.447 -13.214DÖNEM KARI (ZARARI)-101.447 -13.214Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-101.447 -13.214Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-101.447 -13.214Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-101.447 -13.214http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025380BIST