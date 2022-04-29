***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 10:37
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245
Transferler
8.274 -8.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.391 22.391 22.391
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 -22.391 2.692.854 2.692.854
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 59.357 2.802.281 2.802.281
Transferler
59.357 -59.357
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.447 -101.447 -101.447
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -382.006 -101.447 2.700.834 2.700.834
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.839 -97.218
Dönem Karı (Zararı)
-101.448 -13.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-47.661 -76.005
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 842 843
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.147
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.023 -98.528
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-28.023 -98.528
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -22.627 21.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
283.239 1.102
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.700 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.700
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
300.939 1.102
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
300.014 1.102
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
925
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
134.130 -88.117
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.291 -9.101
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.606.993 79.671
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
9 1.606.993 79.671
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.737.832 -17.547
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.737.832 -17.547
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.589 23.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.744.421 6.037
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.744.421 6.589
Finansal Yatırımlar
5 1.123.000 1.678.820
Diğer Alacaklar
6.574 6.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.574 6.588
ARA TOPLAM
2.873.995 1.691.997
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.873.995 1.691.997
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 79.829 1.102.979
Maddi Duran Varlıklar
9 60.940 61.782
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 5.169 212
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
145.938 1.164.973
TOPLAM VARLIKLAR
3.019.933 2.856.970
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
0 17.700
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 17.700
Diğer Borçlar
307.578 6.653
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 300.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.578 6.653
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 27.037
ARA TOPLAM
307.578 51.390
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
307.578 51.390
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.996 850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 2.996 850
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 8.525 2.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.521 3.299
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
319.099 54.689
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.700.834 2.802.281
Ödenmiş Sermaye
11 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 514.142 514.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 670.145 670.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -382.006 -441.363
Net Dönem Karı veya Zararı
11 -101.447 59.357
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.700.834 2.802.281
TOPLAM KAYNAKLAR
3.019.933 2.856.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 91.939 90.535
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.939 90.535
BRÜT KAR (ZARAR)
91.939 90.535
Genel Yönetim Giderleri
13 -320.811 -232.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 150 3.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -437 -164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-229.159 -138.594
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 105.084 147.060
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-124.075 8.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-124.075 8.466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.628 -21.680
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 23.746
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.118 -21.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-101.447 -13.214
DÖNEM KARI (ZARARI)
-101.447 -13.214
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-101.447 -13.214
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-101.447 -13.214
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-101.447 -13.214
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025380
BIST