***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 15:00
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 27.679 2.742.924 2.742.924
Transferler
27.679 -27.679
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80.781 80.781 80.781
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 80.781 2.823.705 2.823.705
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 59.357 2.802.281 2.802.281
Transferler
59.357 -59.357
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.041 48.041 48.041
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-17.680 17.680 17.680
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -399.686 48.041 2.832.642 2.832.642
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
271.627 10.189
Dönem Karı (Zararı)
48.041 80.781
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-56.083 -60.644
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.685 1.685
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.242 9.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.242 9.842
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.023 -97.945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -28.023 -97.945
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -33.987 25.774
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
282.962 187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -438 -498
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -438 -498
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -17.700 2.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -17.700 2.124
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 301.100 -1.439
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 300.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.100 -1.439
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
274.920 20.324
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 14.388 -10.135
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.681
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.606.991 6.671
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 1.606.991 6.671
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.878.618 16.860
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.878.618 16.860
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.589 23.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.885.207 40.444
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.885.207 6.589
Finansal Yatırımlar
5 1.123.000 1.678.820
Diğer Alacaklar
7 7.028 6.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.028 6.588
ARA TOPLAM
3.015.235 1.691.997
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.015.235 1.691.997
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 79.829 1.102.979
Maddi Duran Varlıklar
9 60.097 61.782
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7 2.082 212
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
142.008 1.164.973
TOPLAM VARLIKLAR
3.157.243 2.856.970
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 0 17.700
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 17.700
Diğer Borçlar
7 307.752 6.653
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 300.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.752 6.653
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 3.232 27.037
ARA TOPLAM
310.984 51.390
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
310.984 51.390
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 5.092 850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 5.092 850
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 8.525 2.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.617 3.299
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
324.601 54.689
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.832.642 2.802.281
Ödenmiş Sermaye
11 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 514.142 514.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 670.145 670.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -399.686 -441.363
Net Dönem Karı veya Zararı
48.041 59.357
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.832.642 2.802.281
TOPLAM KAYNAKLAR
3.157.243 2.856.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 203.989 112.050 146.074 55.539
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
203.989 112.050 146.074 55.539
BRÜT KAR (ZARAR)
203.989 112.050 146.074 55.539
Genel Yönetim Giderleri
13 -484.420 -163.609 -437.564 -204.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 150 0 3.695 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -732 -295 -449 -285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-281.013 -51.854 -288.244 -149.650
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 295.067 189.983 394.799 247.739
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.054 138.129 106.555 98.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.054 138.129 106.555 98.089
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33.987 11.359 -25.774 -4.094
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 38.193 14.447 -3.802 -3.802
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.206 -3.088 -21.972 -292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.041 149.488 80.781 93.995
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.041 149.488 80.781 93.995
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
48.041 149.488 80.781 93.995
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.041 149.488 80.781 93.995
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
48.041 149.488 80.781 93.995
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052889
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