***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 27.679 2.742.924 2.742.924Transferler27.679 -27.679Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)80.781 80.781 80.781Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 80.781 2.823.705 2.823.705Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 59.357 2.802.281 2.802.281Transferler59.357 -59.357Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.041 48.041 48.041Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-17.680 17.680 17.680Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -399.686 48.041 2.832.642 2.832.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI271.627 10.189Dönem Karı (Zararı)48.041 80.781Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-56.083 -60.644Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 1.685 1.685Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.242 9.842Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 4.242 9.842Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-28.023 -97.945Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler5 -28.023 -97.945Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -33.987 25.774İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler282.962 187Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -438 -498İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -438 -498Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -17.700 2.124İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -17.700 2.124Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 301.100 -1.439İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 300.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.100 -1.439Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları274.920 20.324Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 14.388 -10.135Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-17.681YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.606.991 6.671Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 1.606.991 6.671FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.878.618 16.860NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.878.618 16.860DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.589 23.584DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.885.207 40.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.885.207 6.589Finansal Yatırımlar5 1.123.000 1.678.820Diğer Alacaklar7 7.028 6.588İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.028 6.588ARA TOPLAM3.015.235 1.691.997TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.015.235 1.691.997DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 79.829 1.102.979Maddi Duran Varlıklar9 60.097 61.782Ertelenmiş Vergi Varlığı7 2.082 212TOPLAM DURAN VARLIKLAR142.008 1.164.973TOPLAM VARLIKLAR3.157.243 2.856.970KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 0 17.700İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 0 17.700Diğer Borçlar7 307.752 6.653İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 300.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 7.752 6.653Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 3.232 27.037ARA TOPLAM310.984 51.390TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER310.984 51.390UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 5.092 850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 5.092 850Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 8.525 2.449TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.617 3.299TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER324.601 54.689ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.832.642 2.802.281Ödenmiş Sermaye11 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 514.142 514.142Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 670.145 670.145Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 -399.686 -441.363Net Dönem Karı veya Zararı48.041 59.357TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.832.642 2.802.281TOPLAM KAYNAKLAR3.157.243 2.856.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 203.989 112.050 146.074 55.539TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)203.989 112.050 146.074 55.539BRÜT KAR (ZARAR)203.989 112.050 146.074 55.539Genel Yönetim Giderleri13 -484.420 -163.609 -437.564 -204.904Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 150 0 3.695 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -732 -295 -449 -285ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-281.013 -51.854 -288.244 -149.650Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 295.067 189.983 394.799 247.739FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.054 138.129 106.555 98.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.054 138.129 106.555 98.089Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri33.987 11.359 -25.774 -4.094Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 38.193 14.447 -3.802 -3.802Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -4.206 -3.088 -21.972 -292SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)48.041 149.488 80.781 93.995DÖNEM KARI (ZARARI)48.041 149.488 80.781 93.995Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları48.041 149.488 80.781 93.995Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.041 149.488 80.781 93.995Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları48.041 149.488 80.781 93.995http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052889BIST