***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 11:48
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 27.679 2.742.924 2.742.924
Transferler
27.679 -27.679
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
112.804 112.804 112.804
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 112.804 2.855.728 2.855.728
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 59.357 2.802.281 2.802.281
Transferler
59.357 -59.357
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.398 30.398 30.398
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -382.006 30.398 2.832.679 2.832.679
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
308.571 45.311
Dönem Karı (Zararı)
30.398 112.804
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-39.200 -50.951
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 2.527 2.527
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 8.653 11.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.653 11.691
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-34.188 -95.461
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -34.188 -95.461
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -16.192 30.292
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
283.936 -2.780
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-673 -498
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -673 -498
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
282.300 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 282.300 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.309 -2.282
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.309 -2.282
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
275.134 59.073
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 33.437 -13.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.696.993 -57.478
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 1.696.993 -57.478
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.005.564 -12.167
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALI 3.058.579 1.691.997
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.058.579 1.691.997
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 79.829 1.102.979
Maddi Duran Varlıklar
9 59.255 61.782
Binalar
9 59.255 61.782
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 11.714 212
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
150.798 1.164.973
TOPLAM VARLIKLAR
3.209.377 2.856.970
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 300.000 17.700
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 300.000 17.700
Diğer Borçlar
7 8.962 6.653
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.962 6.653
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 48.971 27.037
ARA TOPLAM
357.933 51.390
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
357.933 51.390
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 9.504 850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 9.504 850
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 9.261 2.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.765 3.299
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
376.698 54.689
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.832.679 2.802.281
Ödenmiş Sermaye
11 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 514.142 514.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 670.145 670.145
Yasal Yedekler
11 670.145 670.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -382.006 -441.363
Net Dönem Karı veya Zararı
30.398 59.357
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.832.679 2.802.281
TOPLAM KAYNAKLAR
3.209.377 2.856.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 361.806 157.817 173.658 27.584
Satışların Maliyeti
12 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
361.806 157.817 173.658 27.584
BRÜT KAR (ZARAR)
361.806 157.817 173.658 27.584
Genel Yönetim Giderleri
13 -692.954 -208.534 -584.260 -146.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 250 100 4.277 582
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.067 -335 -737 -288
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-331.965 -50.952 -407.062 -118.818
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 365.219 70.152 550.158 155.359
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.254 19.200 143.096 36.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.254 19.200 143.096 36.541
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.856 -36.843 -30.292 -4.518
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -7.546 -45.739 -14.092 -10.290
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.690 8.896 -16.200 5.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.398 -17.643 112.804 32.023
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.398 -17.643 112.804 32.023
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.398 -17.643 112.804 32.023
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.398 -17.643 112.804 32.023
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.398 -17.643 112.804 32.023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074975
BIST