***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 27.679 2.742.924 2.742.924Transferler27.679 -27.679Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)112.804 112.804 112.804Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 112.804 2.855.728 2.855.728Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 59.357 2.802.281 2.802.281Transferler59.357 -59.357Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.398 30.398 30.398Dönem Sonu Bakiyeler11 2.000.000 514.142 670.145 -382.006 30.398 2.832.679 2.832.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI308.571 45.311Dönem Karı (Zararı)30.398 112.804Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-39.200 -50.951Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 2.527 2.527Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 8.653 11.691Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 8.653 11.691Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-34.188 -95.461Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -34.188 -95.461Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -16.192 30.292İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler283.936 -2.780Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-673 -498İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -673 -498Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler282.300 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 282.300 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.309 -2.282İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.309 -2.282Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları275.134 59.073Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 33.437 -13.762YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.696.993 -57.478Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 1.696.993 -57.478FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.005.564 -12.167NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALI 3.058.579 1.691.997TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.058.579 1.691.997DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 79.829 1.102.979Maddi Duran Varlıklar9 59.255 61.782Binalar9 59.255 61.782Ertelenmiş Vergi Varlığı17 11.714 212TOPLAM DURAN VARLIKLAR150.798 1.164.973TOPLAM VARLIKLAR3.209.377 2.856.970KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 300.000 17.700İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 300.000 17.700Diğer Borçlar7 8.962 6.653İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 8.962 6.653Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 48.971 27.037ARA TOPLAM357.933 51.390TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER357.933 51.390UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10 9.504 850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 9.504 850Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 9.261 2.449TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.765 3.299TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER376.698 54.689ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.832.679 2.802.281Ödenmiş Sermaye11 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 514.142 514.142Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 670.145 670.145Yasal Yedekler11 670.145 670.145Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 -382.006 -441.363Net Dönem Karı veya Zararı30.398 59.357TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.832.679 2.802.281TOPLAM KAYNAKLAR3.209.377 2.856.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 361.806 157.817 173.658 27.584Satışların Maliyeti12 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)361.806 157.817 173.658 27.584BRÜT KAR (ZARAR)361.806 157.817 173.658 27.584Genel Yönetim Giderleri13 -692.954 -208.534 -584.260 -146.696Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 250 100 4.277 582Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.067 -335 -737 -288ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-331.965 -50.952 -407.062 -118.818Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 365.219 70.152 550.158 155.359FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.254 19.200 143.096 36.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.254 19.200 143.096 36.541Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.856 -36.843 -30.292 -4.518Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -7.546 -45.739 -14.092 -10.290Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.690 8.896 -16.200 5.772SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.398 -17.643 112.804 32.023DÖNEM KARI (ZARARI)30.398 -17.643 112.804 32.023Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.398 -17.643 112.804 32.023Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.398 -17.643 112.804 32.023Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.398 -17.643 112.804 32.023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074975BIST