***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.11.2020 10:23
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2020 - 30/09/2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 yılı 3.dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
09/11/2020
Açıklamalar
Şirketimizin vergi dairesine sunulan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan 30/09/2020 tarihli Gelir Tablosu ilişikte pdf formatında sunulmuştur.Ek ' te sunulan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887713
BIST
10:231.230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,88
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.231
En Düşük
1.219
10:238,2664
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,2139
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
10:239,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,2633
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
10:23501,20
En Yüksek
|Değişim
|: 3,77%
|| 18,19
|Açılış
|: 501,20
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler10:23
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|6.653.032
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|KERVN
|0,86
|120.108
|% -9,47
|
|THYAO
|11,36
|861.674.530
|% 6,37
|
|GARAN
|7,39
|318.741.366
|% -1,20
|
|PGSUS
|51,85
|247.784.744
|% 6,73
|
|TCELL
|15,44
|243.576.582
|% -5,62
|
|TUPRS
|82,90
|192.418.825
|% 0,73
|
|THYAO
|11,38
|900.734.884
|% 6,55
|
|YKBNK
|2,43
|125.943.372
|% -1,62
|
|GARAN
|7,39
|331.593.188
|% -1,20
|
|KRDMD
|3,54
|142.082.940
|% 1,72
|
|ODAS
|3,56
|119.800.259
|% -0,28
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2580
|8,2664
|% 2,66
|
|Euro
|9,7612
|9,7786
|% 2,77
|
|Sterlin
|10,8832
|10,9378
|% 3,02
|
|Frank
|9,0364
|9,0908
|% 2,96
|
|Riyal
|2,2023
|2,2134
|% 2,87
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|21,58
|
|Altın Gr.
|504
|504
|21,22
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,22
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|-0,02
|
Seans Raporu
10:23
daha fazla
-
10:36AKYHO
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 365, 617 adet işlem
-
10:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, OYAKC, YKBNK
-
10:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 79 kaybederek (% -0.25 ) 1, 104
-
10:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARTI, SNKRN, BMELK, ARSAN, UZERB, MARKA, DIRIT, KSTUR, ARTI, YAPRK
-
10:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVHOL, EUYO, MEGAP, KERVN, MEGAP