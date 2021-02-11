***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.02.2021 13:23
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2020 - 31/12/2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 yılı 4.dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin vergi dairesine sunulan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan 31/12/2020 tarihli Gelir Tablosu ilişikte pdf formatında sunulmuştur. Ek 'te sunulan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909059
BIST
15:001.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,02
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
15:007,0428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0150
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0358
15:008,5560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
15:00417,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,78
|Açılış
|: 417,09
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler14:58
|IDEAS
|29,92
|14.303.936
|% 10,00
|
|BERA
|27,08
|121.806.899
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|30.536.335
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.767.461
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|TGSAS
|32,26
|33.170.282
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|UTPYA
|38,42
|63.157.348
|% -6,29
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|137,00
|890.007.706
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,60
|772.439.287
|% -1,14
|
|SASA
|31,04
|720.500.683
|% 3,60
|
|PETKM
|5,18
|693.323.197
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,55
|560.359.516
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,60
|772.439.287
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,55
|560.359.516
|% 1,14
|
|PETKM
|5,18
|693.323.197
|% 1,17
|
|MAKTK
|4,27
|330.720.727
|% 6,48
|
|KARSN
|4,99
|373.773.071
|% 3,74
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0386
|7,0428
|% -0,21
|
|Euro
|8,5508
|8,5560
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,7043
|9,7529
|% -0,25
|
|Frank
|7,8748
|7,9222
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% -0,24
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,05
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-18,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-13,88
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-6,71
|
|Çeyrek
|670
|685
|-3,36
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|61,04
|61,04
|-0,43
|
Seans Raporu
14:58
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : TGSAS, SERVE