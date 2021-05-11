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***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

11.05.2021 15:19



***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021 - 31/03/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 yılı 1.dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/05/2021
Açıklamalar

Şirketimizin vergi dairesine sunulan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan 31/03/2021 tarihli Gelir Tablosu ilişikte pdf formatında sunulmuştur. Ek 'te sunulan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936174


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Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
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