***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.05.2021 15:19
***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021 - 31/03/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 yılı 1.dönem geçici vergi beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin vergi dairesine sunulan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan 31/03/2021 tarihli Gelir Tablosu ilişikte pdf formatında sunulmuştur. Ek 'te sunulan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936174
BIST
16:401.443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -17,98
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
16:408,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0290
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
16:4010,1245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0861
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1597
En Düşük
10,0247
16:40487,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,34
|Açılış
|: 487,15
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler16:39
|CEMAS
|1,32
|159.795.158
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|147.565.312
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,71
|33.280.116
|% 9,59
|
|SARKY
|16,99
|119.896.247
|% 7,67
|
|DGGYO
|9,64
|2.038.458
|% 7,23
|
|JANTS
|69,25
|272.189.043
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|103.192.820
|% -9,94
|
|DZGYO
|2,03
|22.057.445
|% -9,78
|
|AYEN
|5,43
|77.418.318
|% -9,50
|
|ADESE
|1,78
|75.531.315
|% -7,77
|
|KRDMD
|8,76
|1.135.280.191
|% 0,57
|
|KOZAL
|127,20
|1.081.318.969
|% -1,01
|
|PETKM
|6,66
|951.295.090
|% 0,76
|
|THYAO
|13,30
|845.956.729
|% -0,52
|
|GARAN
|7,66
|783.633.716
|% -2,17
|
|EKGYO
|1,86
|279.023.480
|% -3,12
|
|PETKM
|6,66
|951.295.090
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,76
|1.135.280.191
|% 0,57
|
|CEMAS
|1,32
|159.795.158
|% 10,00
|
|YKBNK
|2,11
|225.011.457
|% -1,86
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2970
|8,3003
|% 0,34
|
|Euro
|10,1176
|10,1249
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,7117
|11,7705
|% 0,55
|
|Frank
|9,1784
|9,2337
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2107
|2,2218
|% 0,48
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-12,90
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|-1,13
|
Seans Raporu
16:39
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-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 86 kaybederek (% -1.33 ) 1, 249
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : JANTS, DZGYO, VAKFN
-
16:54
METUR, DOGUB, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
KSTUR, SNKRN, JANTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54KRTEK
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 007, 781 adet işlem